SNC Bobo 2026 : L’ONASER récompense l’engagement artistique pour la sécurité routière

L’Office National de la Sécurité Routière (ONASER) a marqué sa présence à la 22ème édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC) par la remise d’un prix spécial. En récompensant le talent de l’artiste slameur Ives Magloire Sanou, l’institution réaffirme sa volonté de placer la sensibilisation au cœur de la création artistique pour toucher la jeunesse et freiner la recrudescence des accidents de la circulation.

Le prix spécial de la sécurité routière dans la catégorie slam a été attribué à Ives Magloire Sanou, représentant de la région des Tannounyan. Ce choix repose sur la capacité de l’artiste à traduire en mots les enjeux de la vie humaine face aux risques routiers.

Pour l’ONASER, cette distinction n’est pas fortuite : elle vise à encourager les citoyens à adopter des comportements responsables.

Le Commissaire Principal de Police Relwendé Edouard Ouédraogo, Chef d’antenne zone ouest de l’ONASER, a rappelé les motivations de cette démarche.

« C’est vraiment pour encore inciter les uns et les autres au respect strict de la circulation routière. Parce que tout simplement nous voyons que de plus en plus, vu nos statistiques côté accidents de circulation routière, nous avons trop de victimes sur nos routes », a-t-il indiqué.

Pour le lauréat, cette distinction est l’aboutissement d’une prise de conscience citoyenne face à une réalité alarmante. Ives Magloire Sanou a expliqué avoir basé son œuvre sur des données concrètes pour interpeller ses pairs.

« J’ai décidé de traiter la sécurité routière cette année, vu déjà les statistiques de l’année passée. Je me suis dit pourquoi ne pas sensibiliser la jeunesse de régulariser la vitesse, porter les casques et respecter les feux tricolores », a-t-il expliqué.

L’artiste a également insisté sur la dimension individuelle de la prudence, rappelant que sur la voie publique, la sécurité est un engagement personnel car « on ne sait pas ce qui est dans la tête de l’autre ».

Le lauréat a reçu une récompense d’une valeur de 500 000 FCFA, accompagnée d’une attestation. En plus de ce prix en numéraire, un casque lui a été remis des mains du Commissaire Principal de Police Ouédraogo.

Ce geste symbolique illustre la volonté de l’institution de promouvoir la protection physique des usagers, notamment les conducteurs de deux-roues. Selon le responsable de l’ONASER, l’objectif est de susciter et d’encourager la promotion de la sécurité routière par les bons comportements.

La cérémonie de remise des prix spéciaux de cette 22ème édition de la SNC a réuni de nombreuses institutions et partenaires culturels.

En récompensant Ives Magloire Sanou, l’ONASER clôture sa participation à cette biennale en soulignant que la lutte contre l’insécurité routière, qui a causé plus de 15 000 accidents l’année précédente, nécessite l’implication de tous les acteurs de la société, y compris les créateurs culturels.

Akim KY

Burkina 24