SNC Bobo 2026 : Telecel Faso et ses ambassadeurs célèbrent l’identité culturelle burkinabè

Ce jeudi 30 avril 2026, l’apatam de Telecel Faso à la Semaine Nationale de la Culture (SNC) a vibré au rythme de la fraternité. Le réseau citoyen a reçu la visite de ses ambassadeurs de renom, Dez Altino et le groupe Kapak Tond Ye. Cette visite vient réaffirmer l’engagement indéfectible de l’opérateur en faveur du patrimoine national.

Dans l’effervescence de cette 22e édition de la Semaine Nationale de la Culture, le stand de Telecel Faso ne désemplit pas. Après avoir accueilli des figures emblématiques telles que le « ropero » Reman, l’homme le plus fort du monde Iron Biby et le tresor humain vivant Zougnazagmda, c’était au tour du « Prince National », Dez Altino, et du groupe Kapak Tond Ye de venir marquer leur présence et témoigner leur soutien au réseau qui « offre plus ».

Pour la direction de Telecel Faso, la culture n’est pas qu’un simple divertissement, c’est l’âme même du pays. Un sentiment partagé avec fierté par le Directeur Général Adjoint, Jonathan Compaoré, qui a rappelé la particularité de l’entreprise, et de ses actions.

« Telecel Faso est la seule téléphonie mobile aux capitaux 100% burkinabè. La Semaine Nationale de la Culture est donc un événement majeur pour nous. C’est l’occasion idéale de magnifier notre identité et de célébrer l’excellence de notre culture », a-t-il indiqué.

Pour les ambassadeurs présents, ce passage à Telecel dépasse le cadre protocolaire. C’est une tribune pour porter des valeurs de cohésion sociale. Dez Altino, porte-parole de circonstance, a insisté sur le lien intrinsèque entre l’art et la stabilité du pays. « Notre visite est un message culturel, mais aussi un message de paix. La culture et la paix sont indissociables », a-t-il affirmé.

L’artiste a également souligné la fidélité de cet engagement. « Chaque année, nous sommes là pour montrer notre soutien et notre reconnaissance envers les fans et les abonnés de Telecel qui aiment la culture burkinabè », a renchéri le prince national, ambassadeur Telecel.

Cette série de visites VIP confirme le positionnement de Telecel Faso comme un partenaire historique et stratégique de la culture au Burkina Faso. En rapprochant les stars de leur public au sein de son espace dédié, l’opérateur transforme la SNC en une véritable plateforme d’échanges et de proximité.

Alors que les festivités se poursuivent à Bobo-Dioulasso, le réseau invite tous les festivaliers à venir découvrir les surprises et services innovants disponibles sur son stand, placé sous le signe de la convivialité et de la fierté nationale.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24