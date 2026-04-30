SNC 2026 : Le stand Telecel Faso en mode « Poids Lourds » avec Iron Biby et Reman

Sié Frédéric Kambou Envoyer un courriel il y a 2 heures
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La ferveur de la Semaine Nationale de la Culture (SNC) est montée d’un cran le mardi 28 avril 2026. Après le passage remarqué de Zoug-nazagamda la veille, le stand de Telecel Faso a accueilli deux géants de la scène nationale : le champion du monde Iron Biby et l’artiste Reman.

En fin de journée, l’effervescence était à son comble sur le site de la foire à Bobo-Dioulasso. Les deux ambassadeurs de la marque, véritables icônes dans leurs domaines respectifs, ont attiré une foule compacte vers l’espace Telecel.

Au-delà des photos et des échanges chaleureux, leur mission était de faire découvrir les solutions connectées de l’opérateur aux festivaliers. Les visiteurs ont ainsi pu bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour l’acquisition et l’identification des cartes Sim, La promotion de Telecel Money, le service de mobile money indispensable pour sécuriser et fluidifier les transactions entre exposants et acheteurs durant la semaine.

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Fidèle à son partenaire depuis trois ans, Cheick Ahmed Al-Hassan Sanou, alias Iron Biby, a affiché un enthousiasme communicatif. L’homme le plus fort du monde a souligné l’ancrage patriotique de l’entreprise.

« Avec Telecel, non seulement c’est la qualité, mais nous valorisons notre culture burkinabè. L’équipe reste dynamique et nous allons avancer ensemble. En tant que Burkinabè, c’est plus qu’un devoir moral de soutenir la SNC », a-t-il déclaré, tout en souhaitant une excellente fête à tous les acteurs de la culture.

Iron Biby

De son côté, l’artiste Reman a salué l’esthétique du stand et l’implication financière des partenaires privés. Pour lui, la présence d’entreprises comme Telecel Faso est le moteur essentiel de la survie et du rayonnement des arts au Burkina Faso. Touché par l’accueil du public bobolais, il a exprimé son immense satisfaction face au dispositif déployé pour cette édition.

En réunissant le sport de haut niveau et la musique urbaine au cœur de la SNC, Telecel Faso réaffirme sa position de partenaire stratégique de la culture burkinabè. Cette présence forte démontre que l’opérateur ne se contente pas de fournir des services de télécommunication, mais s’investit activement dans la célébration de l’identité nationale.

Sié Frédéric KAMBOU
Burkina 24

     
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Photo de Sié Frédéric Kambou

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