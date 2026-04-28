SNC 2026 : Le Trésor Humain Vivant Zoug-nazagmda honore le stand de Telecel Faso

Fidèle à son engagement pour le rayonnement de la culture burkinabè, Telecel Faso, partenaire stratégique de la 22e édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC), a marqué les esprits, le lundi 27 avril 2026. Le stand de l’opérateur a bougé aux pas de la tradition, avec la visite de courtoisie de l’illustre artiste Zoug-nazagmda, ambassadeur du réseau. Ce passage remarqué a souligné la proximité de Telecel Faso avec les acteurs majeurs de notre patrimoine culturel.

Artiste tradi-moderne d’exception, ambassadeur du réseau Telecel, Zoug-nazagmda est bien plus qu’un chanteur, il est désormais officiellement élevé au rang prestigieux de Trésor Humain Vivant. Véritable pilier de la scène musicale du pays, il incarne l’âme et la résilience de notre patrimoine.

Reconnu pour sa ferveur à promouvoir l’identité culturelle du Burkina Faso, ce « baobab » de la chanson ne ménage aucun effort dès que la patrie l’appelle. Son dévouement à la transmission des valeurs ancestrales fait de lui une figure incontournable et un modèle pour les générations futures.

Alors que la 22e édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC) bat son plein à Bobo-Dioulasso depuis le 25 avril, le stand de Telecel Faso a reçu une visite de prestige. L’artiste tradi-moderne Zougnazagmda, récemment élevé au rang de Trésor Humain Vivant, est venu saluer son partenaire de longue date, dont il est l’un des ambassadeurs emblématiques.

Au-delà de la simple courtoisie, cette visite a été l’occasion pour l’artiste de souligner l’impact social de l’opérateur. Selon lui, Telecel Faso ne se contente pas de fournir une connexion, mais participe activement à l’édification de la nation.

« Telecel Faso est un réseau puissant qui se mobilise pour la jeunesse et accompagne le développement de notre pays. Grâce à des solutions comme Telecel Money, l’envoi et la réception d’argent sont devenus simples et accessibles à tous », a déclaré le l’ambassadeur de Telecel Faso.

La visite de l’artiste au stand de Telecel Faso a été accueillie avec une profonde émotion par la direction de l’entreprise. Jonathan Compaoré, Directeur Général Adjoint (DGA) de Telecel Faso, a exprimé toute sa gratitude envers celui qu’il appelle affectueusement le « Papa » de la culture burkinabè.

Pour le DGA, ce partenariat dépasse le cadre commercial, pour toucher à l’essence même de l’identité nationale. Il a souligné la force symbolique de cette rencontre en plein cœur de la SNC 2026.

« Nous sommes profondément honorés par la visite de Papa Zoug-nazagmda, qui a tenu à se joindre à nous pour célébrer la culture burkinabè. Sa présence sur notre stand nous insuffle une énergie nouvelle et une force inestimable », a confié Jonathan Compaoré. « Recevoir un Trésor Humain Vivant parmi nous est un privilège rare. C’est la preuve que Telecel Faso reste au plus près de ceux qui font battre le cœur de notre pays », a conclu le Directeur Général Adjoint.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24