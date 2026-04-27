SNC 2026 : Telecel Faso déploie les grands moyens pour célébrer l’identité burkinabè

À l’occasion de la 22e édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC), placée sous le thème « Culture, jeunesse et transmission des valeurs sociales », Telecel Faso s’affirme une fois de plus comme un pilier du développement culturel au Burkina Faso. Partenaire stratégique de cette biennale, l’opérateur ne se contente pas d’une simple présence ; il s’engage pleinement pour faire rayonner le patrimoine national.

Pour Telecel Faso, la culture est bien plus qu’un héritage, c’est un levier de croissance et de cohésion sociale.

En alignement avec le thème de cette année, l’entreprise souligne l’importance de transmettre les valeurs ancestrales aux jeunes générations pour bâtir une identité forte.

« Venir aujourd’hui à la SNC pour nous, c’est un engagement patriotique pour mettre en avant la culture du Burkina durant cette semaine », a déclaré Boris Compaoré, Directeur Général de Telecel Faso.

Cet engagement se reflète jusque dans l’aménagement de leur espace. Le stand de Telecel Faso a été entièrement conçu avec du matériel local, rendant ainsi un hommage direct à l’artisanat et au savoir-faire des créateurs burkinabè.

Conscient que la préservation de la culture passe désormais par les nouveaux outils de communication, le réseau met un point d’honneur à offrir le meilleur du numérique aux festivaliers.

L’objectif est donc de permettre à chacun de partager la richesse de la SNC en temps réel, grâce à des offres accessibles. Selon le DG, Boris Compaoré, « la culture est aujourd’hui digitale », et Telecel se positionne comme le pont indispensable entre tradition et modernité en proposant des produits performants aux meilleurs prix.

Au-delà de la connectivité, Telecel Faso dynamise l’expérience des festivaliers en lançant un jeu-concours exclusif qui place la générosité au centre de cette biennale. Pour encourager l’utilisation des services numériques et récompenser la fidélité de ses abonnés, l’opérateur a choisi de frapper fort en mettant en compétition ses utilisateurs les plus actifs.

L’enjeu est grand. Au terme de l’événement, l’utilisateur qui se sera le plus illustré par son usage du réseau se verra remettre les clés d’une moto flambant neuve.

Comme le souligne Emilie Ouédraogo, Responsable B to B de Telecel Money, cette initiative vise non seulement à booster l’adoption des solutions de paiement mobile, mais surtout à offrir une récompense concrète et utile au plus méritant des abonnés.

En plus de sa grande tombola, le réseau facilite l’expérience des festivaliers en simplifiant la vente de badges et de tickets d’entrée directement via ses services. Pour plus de simplicité et de sécurité, les visiteurs peuvent également effectuer tous leurs achats sur le site grâce à Telecel Money.

À travers ce déploiement, Telecel Faso ne se contente pas d’une visibilité de façade. L’opérateur entend transformer cet engagement en actions concrètes tout au long de la biennale, notamment par le soutien logistique aux artistes et la mise à disposition de solutions numériques facilitant l’accès des jeunes aux différents sites de la SNC.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24