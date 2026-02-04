Telecel Faso : Une nouvelle dynamique pour « offrir plus » à sa clientèle

Fidèle à son crédo d’innovation et de proximité, le réseau de téléphonie mobile Telecel Faso a pris une nouvelle dimension dans sa stratégie de satisfaction client. Ce mercredi 4 février 2026, à Ouagadougou, l’opérateur a dévoilé une gamme renouvelée d’offres et d’avantages exclusifs, conçus pour répondre avec efficacité aux besoins évolutifs des Burkinabè.

Comme se veut son slogan « Offrir plus », le réseau Telecel Faso continue d’offrir le meilleur des offres à ses clients. Lors d’un déjeuner de presse, ce mardi 4 février 2026, l’operateur de téléphonie mobile a rassemblés consommateurs, association des consommateurs, et Hommes de media.

Cet événement a été bien plus qu’une simple rencontre, il a marqué une volonté de l’opérateur de se rapprocher davantage de ses abonnés. En plaçant l’écoute et le dialogue au centre de ses priorités, Telecel Faso a prouvé une fois de plus que le client demeure le véritable moteur de ses innovations.

Pour alors fidéliser ses clients, Telecel Faso a misé sur la flexibilité et la générosité. Parmi les points forts présentés, Telecel Faso a mis l’accent sur des forfaits internet plus avantageux, pour les consommateurs.

« Au niveau des forfaits internet, nous avons des bonus les mercredis et les vendredis, qui permettent d’avoir 2 gigas à 1050 FCFA valident 30 jours, et d’avoir jusqu’à 30 gigas à 10 000 FCFA valables 30 jours. Egalement, sur Telecel Money, vous avez la possibilité de souscrire à 3 gigas de données internet valident 30 jours à 1050 FCFA, les mercredis, et les vendredis », a informé le Directeur General adjoint de Telecel Faso, Jonathan Compaoré.

Le Directeur Général Adjoint de Telecel Faso a levé le voile sur une restructuration majeure des offres de recharge, mettant l’accent sur la durabilité des avantages. Désormais, les usagers bénéficient d’une plus grande marge de manœuvre pour consommer leurs bonus

« Les bonus de recharge sont désormais valables 10 jours pour les recharges inférieures à 10 000 FCFA, et 7 jours pour celles de 10 000 FCFA et plus. Les abonnés bénéficient ainsi de 100 % de bonus les lundis, mercredis, jeudis, samedis et dimanches. Les mardis et vendredis, un bonus de 250 % est accordé via Telecel Money et de 200 % via Telecel Flash », a-t-il clarifié.

Selon Jonathan Compaoré, ces nouvelles offres sont la preuve tangible de la détermination de Telecel Faso à demeurer l’opérateur le plus compétitif et abordable du marché. En plaçant l’accessibilité au cœur de sa stratégie, l’opérateur réaffirme son engagement social : permettre à chaque Burkinabè de rester connecté sans compromis sur la qualité.

Avec des bonus multipliés, une validité étendue et des tarifs toujours plus compétitifs, la nouvelle stratégie de Telecel Faso redéfinit les standards de la téléphonie mobile au Burkina Faso.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24