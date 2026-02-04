Opération coup de poing au marché de bétail de Tanghin : La Brigade Laabal s’attaque à l’insalubrité

Le marché de bétail de Tanghin a été le théâtre d’une intervention marquante menée par la Brigade Laabal. Cette opération, visant à restaurer l’ordre et l’hygiène, s’est concentrée sur deux problématiques majeures : l’insalubrité galopante et l’occupation anarchique de l’espace public, notamment des aires de stationnement.

Dès les premières heures de la matinée, les membres de la Brigade ont investi les lieux pour inviter les usagers à libérer les espaces encombrés et à assainir leur environnement de travail.

Le constat était sans appel : accumulation de fumiers, présence désordonnée d’animaux et amoncellement de sacs. Face à cette situation, la Brigade a prôné un nettoyage complet pour que le site retrouve une allure respectable.

Les responsables du marché de bétail de Tanghin ont accueilli favorablement cette initiative. « Nous sommes conscients que ce qu’ils disent est vrai. Il nous faut vraiment la propreté », a déclaré l’un d’eux, précisant que des mesures concrètes seraient prises pour que tout soit propre d’ici la semaine prochaine.

Ils se sont d’ailleurs engagés aux côtés de la Brigade Laabal pour garantir la réussite de cette mission de salubrité.

Au-delà de l’aspect sanitaire, cette action illustre le rôle de la Brigade Laabal en tant que véritable instrument civique de régulation sociale au service de la refondation nationale.

En lançant un appel aux autres marchés pour qu’ils suivent cet exemple, les acteurs de Tanghin espèrent impulser une véritable prise de conscience collective sur l’importance de la propriété des lieux publics.