Brigade Laabal : Un an de lutte contre l’incivisme au service de l’ordre public

Créée par décret le 18 juin 2025 et devenue opérationnelle le 7 août de la même année, la Brigade Laabal, qui signifie « droiture, probité et honnêteté » en langue fulfuldé, s’impose progressivement comme un acteur clé de la régulation sociale au Burkina Faso.

Placée sous l’autorité du ministère de la Sécurité, elle est dirigée par le lieutenant Franck Octave Kabré. Sa mission principale est de lutter contre l’incivisme et l’indiscipline afin de restaurer durablement l’ordre public.

Au cours de l’année 2025, la brigade a conduit plusieurs opérations majeures. Une opération a été consacrée au désencombrement et à l’amélioration de la salubrité urbaine, tandis que l’opération Ladéli a permis le retrait de produits prohibés des marchés.

Des actions de nettoyage ciblées ont également été menées dans des structures sanitaires, notamment à la maternité de Pogbi et au Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Pissy. Après Ouagadougou, la Brigade Laabal a étendu son champ d’intervention à Bobo-Dioulasso, où elle s’est implantée le 8 novembre 2025.

Sur le plan opérationnel, la brigade privilégie la sensibilisation comme première réponse. La répression n’intervient qu’en cas de refus d’obtempérer ou de récidive. L’introduction des travaux d’intérêt communautaire, tels que le curage de caniveaux ou la confection de pavés, vise à responsabiliser les contrevenants, sans les exonérer du paiement des amendes.

Pour renforcer la transparence, le paiement des contraventions est dématérialisé via l’application Faso Arzèka, avec un reversement direct au Trésor public. En 2026, la Brigade Laabal entend intensifier ses actions en faveur de villes propres et d’une citoyenneté disciplinée, tout en invitant les populations à signaler les actes d’incivisme au 50 40 05 04.