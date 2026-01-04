Vol de carburant à la SONATER : Des agents interpellés pour atteinte aux biens publics

La Société nationale d’aménagement des terres et de l’équipement rural (SONATER), entreprise publique intervenant dans le développement agricole et rural, est au cœur d’une affaire de vol de carburant impliquant certains de ses agents. Les faits concernent le détournement de quantités de gasoil destinées au ravitaillement des engins et moyens logistiques déployés sur les chantiers.

À Bagré, un agent de la SONATER, S.A., interpellé par les services compétents, a reconnu les faits. Il a admis avoir soustrait du carburant qu’il remettait à un individu surnommé « Koutcha man », dont il affirme détenir le numéro de téléphone.

Le gasoil ainsi détourné était ensuite revendu à des particuliers à des fins lucratives. L’agent a indiqué ne pas pouvoir estimer avec précision les volumes volés, le carburant étant conditionné en bidons.

Les auteurs présumés de ces actes étaient en détention depuis une quinzaine de jours au moment des déclarations. Ces faits sont jugés particulièrement graves, car ils portent atteinte aux ressources de l’État, financées par le contribuable burkinabè, et traduisent un manque de civisme et de patriotisme.

Se disant conscient de la gravité de ses actes, l’agent incriminé a exhorté ses collègues à ne pas céder à de telles pratiques, rappelant que le vol est puni par la loi. Les autorités appellent à la discipline, à l’intégrité et au respect des biens publics, conditions essentielles à la construction d’une nation responsable et solidaire.

