Succès militaires en décembre 2025 : Les forces burkinabè imposent une posture offensive sans répit

Le mois de décembre 2025 a été marqué par une intensification notable des opérations militaires sur l’ensemble du territoire burkinabè. Dans le cadre de la poursuite des différentes opérations, les Forces armées nationales, appuyées par les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), ont multiplié les reconnaissances offensives, infligeant de lourdes pertes aux groupes terroristes.

Dans la Sirba, notamment entre le 17 et le 24 décembre, des dizaines de criminels ont été neutralisés. D’autres actions décisives ont été menées dans diverses zones dont le Nakambé, tandis que plusieurs tentatives d’attaques contre des postes avancés, notamment à Pensa, ont été vigoureusement repoussées.

Les forces combattantes ont également démontré leur capacité d’adaptation face aux nouvelles tactiques ennemies. Des binômes terroristes spécialisés dans l’usage de mini-drones piégés, utilisés pour le largage d’explosifs ou comme drones kamikazes, ont été localisés et neutralisés par des vecteurs aériens dans les régions du Nakambé et du Yaadga. Ces actions ont permis la récupération d’un important lot de matériel.

Commentant ces résultats tangibles, le lieutenant-colonel Abdoul Aziz Ouédraogo, porte-parole des Forces armées nationales, a évoqué un « revers cuisant » infligé aux groupes armés, confirmant une posture offensive assumée, fondée sur la pression permanente.

Il a martelé que les criminels n’ont désormais « aucun sanctuaire » ni « aucun avenir » sur le sol burkinabè, appelant les populations à maintenir l’union sacrée et à rejeter la désinformation pour accompagner la victoire finale.