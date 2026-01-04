Succès militaires en décembre 2025 : Les forces burkinabè imposent une posture offensive sans répit

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 7 minutes
0 Temps de lecture 1 minute
Sécurité défense Burkina militaire Burkinabè armée
Image d’illustration
Partage

Le mois de décembre 2025 a été marqué par une intensification notable des opérations militaires sur l’ensemble du territoire burkinabè. Dans le cadre de la poursuite des différentes opérations, les Forces armées nationales, appuyées par les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), ont multiplié les reconnaissances offensives, infligeant de lourdes pertes aux groupes terroristes.  

Regardez la vidéo sur YouTube ici

Dans la Sirba, notamment entre le 17 et le 24 décembre, des dizaines de criminels ont été neutralisés. D’autres actions décisives ont été menées dans diverses zones dont le Nakambé, tandis que plusieurs tentatives d’attaques contre des postes avancés, notamment à Pensa, ont été vigoureusement repoussées.

Lire aussi👉🏿Bilan 2025 et perspectives 2026 : Le Capitaine Ibrahim Traoré trace la voie d’un Burkina Faso souverain et émergent

Les forces combattantes ont également démontré leur capacité d’adaptation face aux nouvelles tactiques ennemies. Des binômes terroristes spécialisés dans l’usage de mini-drones piégés, utilisés pour le largage d’explosifs ou comme drones kamikazes, ont été localisés et neutralisés par des vecteurs aériens dans les régions du Nakambé et du Yaadga. Ces actions ont permis la récupération d’un important lot de matériel.

Commentant ces résultats tangibles, le lieutenant-colonel Abdoul Aziz Ouédraogo, porte-parole des Forces armées nationales, a évoqué un « revers cuisant » infligé aux groupes armés, confirmant une posture offensive assumée, fondée sur la pression permanente.

Voir également👉🏿Le Chef d’État-Major Général des Armées appelle à la vigilance et à l’unité 

Il a martelé que les criminels n’ont désormais « aucun sanctuaire » ni « aucun avenir » sur le sol burkinabè, appelant les populations à maintenir l’union sacrée et à rejeter la désinformation pour accompagner la victoire finale.

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 7 minutes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Vol de carburant à la SONATER : Des agents interpellés pour atteinte aux biens publics

il y a 26 minutes
PARFAIT KOUDOUGOU ALIAS MR TOUT LE MONDE

« Nous Vaincrons » | Musique : Parfait Koudougou plaide pour l’ouverture et la solidarité panafricaine

il y a 1 heure

CAN Maroc 2025 : Le Mali remporte la bataille des Aigles et s’offre son ticket pour les quarts

il y a 14 heures

CAN 2025 : Le Sénégal renverse le Soudan (3-1) et file en quarts

il y a 15 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page