Le Chef d’État-Major Général des Armées appelle à la vigilance et à l’unité

À l’approche du premier anniversaire de la Révolution Progressiste Populaire (RPP) conduite par le Capitaine Ibrahim Traoré, le Chef d’État-Major Général des Armées a lancé un appel solennel aux Forces Armées Nationales et au peuple burkinabè.

Dans son message, il a dénoncé les manœuvres des ennemis de la Nation et de leurs soutiens, accusés de chercher à semer la discorde au sein des Forces de Défense et de Sécurité, des Volontaires pour la Défense de la Patrie ainsi que dans la société.

Selon lui, ces adversaires recourent de plus en plus à des actes de déstabilisation, allant de la manipulation de l’information à la diffusion de fausses rumeurs.

« Je tiens à vous rappeler que notre force réside dans notre discipline, notre engagement, notre loyauté et notre unité indéfectible autour de la Patrie », a-t-il insisté.

Le Chef d’État-Major a par ailleurs exhorté les militaires à :

  • redoubler de vigilance dans leurs positions,
  • renforcer les contrôles aux postes,
  • préserver la cohésion et la fraternité d’armes,
  • éviter la diffusion d’informations non vérifiées, notamment sur les réseaux sociaux.

Il a conclu son adresse par un message d’unité et de détermination : « La Nation compte sur nous. Ensemble et unis, nous gagnerons ».

