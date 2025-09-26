Madagascar : Couvre-feu instauré après des manifestations violentes contre les coupures d’électricité et d’eau

Antananarivo a vécu une nuit de tension. Le gouvernement malgache a décrété, jeudi 25 septembre 2025, un couvre-feu nocturne après plusieurs heures de protestations violentes contre les délestages électriques et les coupures d’eau persistantes qui paralysent le pays.

La police a eu recours à des balles en caoutchouc et à des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants, majoritairement des jeunes mobilisés via les réseaux sociaux. Des routes ont été barricadées à l’aide de pneus enflammés et de pierres, tandis que des pillages ont visé des commerces, magasins d’électroménager et banques de la capitale.

Plusieurs stations du téléphérique récemment inauguré ont été incendiées, et trois domiciles de proches du président Andry Rajoelina ont été attaqués, selon la presse locale.

Si le bilan exact des victimes reste inconnu, les violences se sont également propagées aux provinces, où des bureaux de la compagnie nationale d’eau et d’électricité ont été pris pour cible, les populations accusant l’entreprise d’être responsable des coupures récurrentes.

Face à cette flambée de colère sociale, les autorités appellent au calme, tandis que le pays reste sous haute tension.

Source : Africanews

