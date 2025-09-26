Groenland : Le Danemark présente ses excuses pour la contraception forcée des années 1970

publicite

0 Partages Partager Twitter

À Nuuk, capitale du Groenland, la Première ministre danoise Mette Frederiksen a officiellement demandé pardon, mercredi 24 septembre 2025, aux milliers de femmes victimes de la politique de contraception forcée menée dans les années 1960-1980.

« Aujourd’hui, il n’y a qu’une seule chose à vous dire : pardon », a déclaré, émue, la cheffe du gouvernement, Mette Frederiksen, devant plusieurs dizaines de victimes. Selon une enquête récente, une femme groenlandaise sur deux en âge de procréer aurait reçu un stérilet sans consentement à la fin des années 1970, souvent dès l’adolescence. Ces pratiques ont entraîné stérilité, complications médicales et traumatismes psychologiques.

Le Premier ministre groenlandais, Jens Frederik Nielsen, a rappelé que ces excuses ne valaient pas acceptation de ce passé douloureux. « Nous sommes ici parce que nous n’acceptons pas ce qui s’est passé », a-t-il indiqué.

Pour accompagner ses excuses, Copenhague a annoncé la création d’un « fonds de réconciliation » destiné à indemniser les victimes et d’autres Groenlandais discriminés. Mais les associations et avocats, qui poursuivent l’État danois pour violation des droits humains, réclament justice et réparations.

Ce scandale, révélé par des témoignages et des enquêtes journalistiques en 2022, s’ajoute à d’autres blessures coloniales. Une commission d’enquête doit déterminer d’ici 2026 si ces actes peuvent être assimilés à un génocide.

Source : 20 minutes