Communiqué | FASO LOTO 5/90 – « Welhy » – Vendredi 26 Septembre 2025

📅 Résultats du Tirage – Vendredi 26 Septembre 2025
🎟️ Tirage N° 2025/115
Les numéros gagnants sont : 84 – 3 – 37 – 24 – 48 🎉
👉 Et si le prochain grand gagnant, c’était vous ?
Misez dès maintenant sur 🌐 www.fasoloto.bf – rapide, simple et sécurisé
📍 Ou jouez auprès de nos vendeurs ambulants.
✨ Faso Loto, le rendez-vous de la chance 🍀
⚠️ Jeu interdit aux moins de 18 ans. Jouez avec responsabilité.
