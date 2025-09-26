À New York, le Premier ministre burkinabè multiplie les rencontres sur la santé, l’humanitaire et l’agriculture

publicite

0 Partages Partager Twitter

En marge de la 80ᵉ Assemblée générale des Nations unies, le Premier ministre du Burkina Faso, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a tenu, le vendredi 26 septembre 2025, une série d’audiences à la Mission permanente du Burkina auprès de l’ONU à New York. Ces échanges ont porté sur trois secteurs jugés stratégiques : la santé, l’action humanitaire et l’investissement agricole.

‎La première audience a été accordée à Dr. Ayoob Ayoobi, directeur des relations avec les gouvernements et les ONG du Projet CURE, une organisation américaine spécialisée dans la santé et l’action humanitaire. Dr. Ayoobi a indiqué que son ONG souhaite mieux cerner les besoins du Burkina Faso pour proposer un appui ciblé.

Le Chef du Gouvernement lui a présenté l’initiative présidentielle pour la santé, qui vise à moderniser et renforcer le plateau technique des infrastructures sanitaires afin d’offrir des soins de qualité aux populations. Il l’a invité à effectuer une visite au Burkina afin de constater de visu l’impact de cette initiative, ce qui lui permettra d’orienter son accompagnement de manière plus efficace.

‎Le Premier ministre a ensuite reçu M. Carl Skau, directeur exécutif adjoint et directeur de l’Administration générale du Programme alimentaire mondial (PAM). Les échanges ont porté sur la coopération entre le PAM et le Burkina Faso, dans un contexte marqué par une baisse drastique du budget de l’organisation. M. Skau a réaffirmé la poursuite du soutien du PAM au Burkina Faso malgré ces contraintes financières.

‎Le Chef du Gouvernement a salué cette disponibilité et apprécié la volonté de l’institution de s’aligner sur les priorités nationales. « L’assistance humanitaire n’a pas vocation à s’inscrire dans la durée », a rappelé le Premier ministre, appelant le PAM à intensifier ses actions dans une logique de relèvement et de résilience des populations, en capitalisant sur les avancées enregistrées grâce à la reconquête du territoire et à l’Offensive agro-pastorale et halieutique.

‎Enfin, le Chef du Gouvernement a accordé une audience à M. Koby Koomson, ancien ambassadeur du Ghana aux États-Unis, venu présenter un projet porté par la société Windmill Rice Farms. Cette initiative vise à développer une production intensive de riz sur les plaines burkinabè, grâce à une technologie éprouvée favorisant de hauts rendements.

‎Le Premier ministre a rappelé que le riz est l’une des céréales les plus consommées au Burkina Faso, et que l’ambition du Gouvernement est de réduire drastiquement les importations par l’accroissement de la production locale. Dans cette optique, il a salué l’intérêt d’un tel projet et affirmé la disponibilité de son Gouvernement à poursuivre les échanges pour aboutir à des résultats concrets.

‎Ces différentes audiences traduisent la détermination du Premier ministre à mettre à profit la tribune internationale des Nations unies pour attirer des projets structurants et diversifiés au Burkina Faso. Elles s’inscrivent dans la vision de souveraineté, de dignité et de développement endogène portée par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

‎Source : DCRP/Primature