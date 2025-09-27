Communiqué nécrologique | Décès de TRIANDE ALDIOUMA dit Lahdji wogdogo : Faire-part
La famille TRIANDE et alliés ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur père, oncle, époux, grand-père, arrière-grand-père, frère et amis TRIANDE ALDIOUMA dit Lahdji wogdogo survenu le 26 septembre 2025 à Ouagadougou à l’âge de 96 ans.
L’enterrement aura lieu, ce samedi 27 septembre 2025, au cimetière sur la route de Saponé
