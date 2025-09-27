Communiqué nécrologique | Décès de TRIANDE ALDIOUMA dit Lahdji wogdogo : Faire-part

Webmaster B24 Envoyer un courriel il y a 27 secondes
0 Moins d’une minute
publicite

La famille TRIANDE et alliés ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur père, oncle, époux, grand-père, arrière-grand-père, frère et amis TRIANDE ALDIOUMA dit Lahdji wogdogo survenu le 26 septembre 2025 à Ouagadougou à l’âge de 96 ans.

L’enterrement aura lieu, ce samedi 27 septembre 2025, au cimetière sur la route de Saponé

❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

Webmaster B24 Envoyer un courriel il y a 27 secondes
0 Moins d’une minute
Photo de Webmaster B24

Webmaster B24

Articles similaires

Communiqué nécrologique | Décès du Pasteur Sibiri SIMPORE : Remerciements et Faire-Part

il y a 2 jours

Communiqué nécrologique | Décès de DIASSO Soumani : Remerciements et Faire-part

il y a 3 semaines

Communiqué nécrologique | Décès de PODA/MEDA Irmine Lucie : Remerciements

il y a 4 semaines

Communiqué nécrologique | Décès de GUIRO Alimata Nadège : Remerciement et Faire-part

25/08/2025

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page