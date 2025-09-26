Mémoire africaine, justice et réparations : L’AES plaide pour une unité panafricaine

publicite

Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a pris part, le jeudi 25 septembre 2025, à la Rencontre de haut niveau sur la mémoire africaine, la justice et les réparations, organisée par la République du Sénégal, au African Burial Ground National Monument de New York. Ce lieu hautement symbolique, situé en plein cœur de Manhattan, est l’un des plus anciens sites funéraires d’Africains réduits en esclavage en Amérique du Nord.

Ce mémorial rappelle à la fois la douleur d’un passé marqué par la traite et l’esclavage, mais aussi la résilience des peuples africains et de leurs descendants. C’est donc dans ce cadre chargé d’histoire et de mémoire que s’est tenue la rencontre, rassemblant des dirigeants africains et de la diaspora. Outre le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, initiateur de cette rencontre, ont également pris part le Président du Ghana, ainsi que les Premiers ministres du Mali, de la Sierra Leone et de la Barbade, entre autres.

S’exprimant au nom des trois pays de la Confédération des États du Sahel (AES), le Chef du Gouvernement burkinabè a salué cette initiative « opportune de dialogue collectif et prospectif ». Il a rappelé que l’histoire des trois nations sahéliennes demeure profondément marquée par les luttes contre l’esclavage, le colonialisme et le néocolonialisme. Il a évoqué la mémoire des aïeux enrôlés de force dans les guerres coloniales, la spoliation économique et les résistances héroïques de figures africaines.

Le changement de nom en « Burkina Faso » en 1984, a-t-il souligné, illustre ce désir de rupture avec un passé d’oppression et de spoliation, et incarne, avec le combat actuel du Président Ibrahim Traoré, mais aussi avec les dynamiques portées au Mali et au Niger, la continuité d’une quête de souveraineté et de dignité.

Le Premier ministre a également insisté sur trois axes essentiels de la question des réparations, qui concernent l’ensemble des pays de l’AES : la justice économique, pour corriger les séquelles du colonialisme ; l’identité et l’éducation, à travers la restitution du patrimoine culturel et l’intégration des résistances africaines dans les programmes scolaires ; et la solidarité panafricaine, pour renforcer le lien entre l’Afrique et sa diaspora et bâtir un développement équitable.

Au nom de l’AES, il a proposé plusieurs pistes concrètes pour la mémoire africaine : la création de musées de la résistance, à la fois physiques et numériques, pour préserver et transmettre l’histoire ; l’organisation de colloques panafricains sur la restitution des biens culturels ; la mise en place de programmes de retour des compétences de la diaspora dans des secteurs stratégiques ; la création de fonds d’investissement de la diaspora pour soutenir les PME et les projets sociaux ; et le développement de jumelages culturels et éducatifs avec des villes à forte population afro-descendante dans le monde.

Cette rencontre de New York est une occasion historique pour l’Afrique et particulièrement pour les trois pays de l’AES d’affirmer leur voix. « Nous ne demandons pas seulement la reconnaissance de notre passé, mais nous posons les fondations d’un avenir plus juste, plus prospère et souverain pour tous les peuples africains et leurs descendants », a-t-il déclaré.

