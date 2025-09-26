Burkina Faso : La Ministre de l’Action humanitaire ordonne le transfert d’un enfant abandonné à l’Hôtel maternel de Ouagadougou

Suite au communiqué de la mairie de Koupéla faisant état d’un cas d’abandon d’enfant en situation de handicap sévère, la Ministre de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale, le Commandant Passowendé Pélagie KABORÉ, a instruit sans délai ses services techniques de prendre en charge l’enfant.

Âgé d’environ 5 à 6 ans et retrouvé dans un champ d’arachides au secteur 4 de Koupéla, l’enfant présentait une paralysie totale nécessitant une assistance permanente. Après un premier acheminement au CMA de Koupéla pour des soins d’urgence, il sera désormais transféré à l’Hôtel maternel de Ouagadougou, structure spécialisée dans l’accueil, la protection et le suivi des enfants en détresse.

En décidant de son transfert, Madame le Ministre traduit l’engagement constant du Gouvernement à protéger chaque enfant sans distinction. « Aucun enfant ne doit être laissé pour compte. Notre devoir est de leur redonner une place dans la société et de leur offrir un avenir », a-t-elle souligné.

La prise en charge médicale, psychosociale et nutritionnelle de l’enfant sera entièrement assurée par le Fonds National de Solidarité et de Résilience Sociale (FNS-RS), qui a pour mission, entre autres, de mobiliser les ressources nécessaires pour gérer ce type de situations d’extrême vulnérabilité.

Cet acte humanitaire illustre la mission essentielle du ministère : répondre avec célérité aux situations d’urgence, soutenir les structures locales et renforcer la chaîne de solidarité nationale. L’enfant bénéficiera d’un encadrement adapté, d’un suivi permanent et de meilleures conditions de vie.

Au-delà de ce geste, Madame le Ministre a lancé un appel à la responsabilité communautaire : « La protection des enfants est une affaire collective. Chaque citoyen doit être un veilleur de solidarité. »

Avec cette action, le MAHSN démontre une fois de plus que la solidarité nationale n’est pas un simple slogan, mais une réalité au service des plus fragiles.

Source : DCRP/MAHSN