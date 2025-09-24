Ouagadougou : L’association Yenu Yaaba lance ses activités avec un geste de solidarité

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’association Yenu Yaaba a officiellement lancé ses activités le samedi 20 septembre 2025 à Ouagadougou. Elle s’est fixée pour mission de soutenir les personnes déplacées internes (PDI) ainsi que les veuves des forces combattantes.

Un don composé de vivre et des non vivre d’une valeur de près de six millions de FCFA. C’est par cet acte que l’association Yenu Yaaba a fait son baptême de feu dans l’univers des associations au Burkina Faso. Selon son président Sorga Baba, cette initiative vise à accompagner et soutenir un tant soit peu les personnes déplacées internes.

« Le don est composé de sac de riz, de carton de savon, de bidon d’huile, de farine de maïs, du sucre et autres. La valeur est estimée à environ six millions de FCFA. Nous remercions tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette action », a-t-il détaillé.

Le geste a été fortement salué par Jonas Sawadogo, le président de la délégation spéciale de l’arrondissement 2 de la commune de Ouagadougou. Il a félicité les membres de l’association pour avoir initié cette dotation en marge du lancement de leur association.

Lire également 👉 Appel à la mobilisation générale au Burkina Faso : Le RJPSA donne du sourire à des veuves de FDS et VDP

« C’est une initiative que nous saluons à sa juste valeur parce que nous sommes dans un contexte de crise multidimensionnel où aussi nous devrons chacun en ce qui nous concerne manifester une solidarité très agissante en faveur groupe spécifique », a-t-il apprécié.

En outre il a lancé un appel à toutes les associations à emboîter le pas de l’association Yenu Yaaba pour inscrire dans leur programme d’activité toutes les différentes initiatives présidentielles pour accompagner le développement endogène.

Pour les bénéficiaires, ce sont des sentiments de joie et de reconnaissance à l’endroit des donateurs. Zalissa Sanfo présidente de l’association des veuves de la police nationale et représentants les bénéficiaires a salué l’initiative et en a profité pour formuler des doléances.

« En tant que représentants des bénéficiaires, nous traduisons nos remerciements à l’association Yenu Yaaba. On lance un appel à toutes les bonnes volontés, tous les fils et filles du Burkina de ne pas oublier ces personnes éprouvées par le terrorisme. Nous comptons sur les filles et les fils du pays pour pouvoir avancer avec nos enfants », a-t-elle lancé.

L’association Yenu Yaaba, qui compte 31 membres dans son bureau, est désormais opérationnelle et se fixe pour objectif de poursuivre ses actions de soutien et d’accompagnement des populations les plus vulnérables du pays.