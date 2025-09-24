Police nationale : Saïba Nikiéma analyse la communication de l’institution en période de crise sécuritaire
Saïba Nikiéma est désormais Conseiller en communication en sciences et techniques de l’information et de la communication. Il a obtenu son diplôme à l’issue de la soutenance de son mémoire de fin d’études, le mardi 23 septembre 2025, à l’Institut des sciences et techniques de l’information et de la communication (ISTIC), à Ouagadougou.
Saiba Nikiéma, en vue de l’obtention du diplôme de Conseiller en communication en sciences et techniques de l’information et de la communication, a présenté son mémoire de fin de cycle autour de « l’analyse de la communication de la Police nationale en période de crise sécuritaire ».
« Nous avons compris que la Police nationale arrive vraiment à équilibrer ce qu’on appelle la rapidité et la confidentialité tout en cherchant à ne pas divulguer des informations assez sensibles qui pourraient compromettre les missions des hommes sur le terrain.
Nous avons compris que la Police nationale mène cette communication de façon à rassurer et de façon a maintenir la confiance du public », a-t-il fait part de ses résultats de recherche.
À cette communication, Saïba Nikiéma dit avoir trouvé des limites. Comme pistes de solutions, il a recommandé une stratégie de communication assortie d’un plan de communication de crise. Il a également recommandé à la Police nationale de développer une communication de proximité.
« C’est très important dans ce contexte de crise. La communication de proximité va permettre à ce que beaucoup de choses soient comprises par la population.
La Police nationale pourra également recueillir beaucoup d’informations auprès de la population ; des informations qui vont contribuer à lutter vraiment contre le terrorisme », a-t-il avancé.
Son travail de recherche a été sanctionné par la note de 17/20. Après cette mention, le nouveau Conseiller en communication en sciences et techniques de l’information et de la communication a dit tout son ressenti. « Je suis ému », a-t-il déclaré.
Blaise NADEMBEGA (Stagiaire)
Tambi Serge Pacôme ZONGO
Burkina 24
