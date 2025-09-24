Police nationale : Saïba Nikiéma analyse la communication de l’institution en période de crise sécuritaire

publicite

Saïba Nikiéma est désormais Conseiller en communication en sciences et techniques de l’information et de la communication. Il a obtenu son diplôme à l’issue de la soutenance de son mémoire de fin d’études, le mardi 23 septembre 2025, à l’Institut des sciences et techniques de l’information et de la communication (ISTIC), à Ouagadougou.

Saiba Nikiéma, en vue de l’obtention du diplôme de Conseiller en communication en sciences et techniques de l’information et de la communication, a présenté son mémoire de fin de cycle autour de « l’analyse de la communication de la Police nationale en période de crise sécuritaire ».

« Nous avons compris que la Police nationale arrive vraiment à équilibrer ce qu’on appelle la rapidité et la confidentialité tout en cherchant à ne pas divulguer des informations assez sensibles qui pourraient compromettre les missions des hommes sur le terrain.

Nous avons compris que la Police nationale mène cette communication de façon à rassurer et de façon a maintenir la confiance du public », a-t-il fait part de ses résultats de recherche.

À cette communication, Saïba Nikiéma dit avoir trouvé des limites. Comme pistes de solutions, il a recommandé une stratégie de communication assortie d’un plan de communication de crise. Il a également recommandé à la Police nationale de développer une communication de proximité.

« C’est très important dans ce contexte de crise. La communication de proximité va permettre à ce que beaucoup de choses soient comprises par la population.

La Police nationale pourra également recueillir beaucoup d’informations auprès de la population ; des informations qui vont contribuer à lutter vraiment contre le terrorisme », a-t-il avancé.

Son travail de recherche a été sanctionné par la note de 17/20. Après cette mention, le nouveau Conseiller en communication en sciences et techniques de l’information et de la communication a dit tout son ressenti. « Je suis ému », a-t-il déclaré.

