Éducation inclusive : Le CEFISE-BENAJA célèbre la langue des signes

Le Centre d’éducation et de formation intégrée des sourds et des entendants (CEFISE-BENAJA) a marqué la journée internationale de la langue des signes, le mardi 23 septembre 2025, à Ouagadougou, en offrant des manuels scolaires illustrés en langue des signes aux élèves déficients auditifs. Cette journée est placée sous le thème “Pas de droits de l’homme sans droits en langue des signes”.

Promouvoir la reconnaissance de la langue des signes, et lutter pour l’inclusion sociale et l’égalité des droits, tel est l’objectif recherché par la journée internationale de la langue des signes. Pour cette année 2025, cette journée est célébrée le 23 septembre sous la thématique : “Pas de droits de l’homme sans droits en langue des signes”.

Ce thème, a indiqué Thérèse Kafando, directrice générale de Centre d’éducation et de formation intégrée des sourds et des entendants (CEFISE-BENAJA), “met en avant l’importance de la langue des signes pour garantir aux personnes sourdes un accès égal aux droits humains, à l’éducation et à une participation pleine et entière à la société”.

C’est dans cette optique que son Centre a remis des manuels scolaires illustrés en langue de signe aux apprenants et aux enseignants. Cette dotation de manuels scolaires, va permettre de garantir une éducation accessible aux enfants déficients auditifs. Car pour Thérèse Kafando, “ Sans reconnaissance de la langue des signes, il ne peut y avoir d’égalité réelle ”.

Sidonie Dao/Ouédraogo, 4e vice-présidente de la Délégation Spéciale de la commune de Ouagadougou, a salué le “travail énorme” accompli par le Centre d’éducation et de formation intégrée des sourds et des entendants (CEFISE-BENAJA).

“À travers vos actions (CEFISE-BENAJA, ndlr), vous démontrez qu’une société plus inclusive est possible, pour chaque enfant, quelle que soit sa capacité à croire à l’éducation et à sa dignité”, a-t-elle fait savoir.

En marge de la commémoration de la journée internationale de la langue des signes, le CEFISE–BENAJA a, après une première phase réussie, lancé également la deuxième phase du projet “ illustrations complémentaires en langue de signes des manuels scolaires au profit des apprenants handicapés ”.

Boukari Ouédraogo, inspecteur à la direction de la promotion de l’éducation inclusive de l’éducation des filles et du genre, a souligné l’importance de ce manuel scolaire entrant dans le cadre de la deuxième phase du projet. “Vous savez que le manuel scolaire, communément appelé livre de lecture, donc livre de l’élève, est un outil, un auxiliaire indispensable pour les apprentissages.

Et pour ces apprenants, c’est-à-dire les élèves sous-entendants, les élèves non-entendants, il faut des illustrations pour permettre à ce public cible afin qu’ils puissent aussi utiliser de manière rationnelle et apprendre de manière efficace ”, a-t-il fait comprendre.