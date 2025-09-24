Côte d’Ivoire : Après le rejet de sa candidature par le Conseil Constitutionnel, Affi N’Guessan dépose une plainte contre X auprès du Procureur

En Côte d’Ivoire, Pascal Affi N’Guessan ; le président du Front populaire ivoirien (FPI), candidat recalé à la présidentielle du 25 octobre 2025 prochain par le Conseil Constitutionnel, a déposé, le mardi 23 septembre 2025, une plainte contre X auprès du Procureur de la République à Abidjan, la capitale.

« Nous avions déclaré que nous rejetions cette décision, car nous considérons que le document qui a servi de base à l’invalidation de notre candidature n’est pas celui que nous avions déposé devant la CEI.

Ce document mentionnait que nous avions présenté 46 000 parrains, alors que notre dossier en comptait 44 000 ; il indiquait un parrainage dans 33 régions, alors que nous en avions précisément 20 ; et il faisait état de 21 000 faux parrains, ce que nous contestons fermement », a expliqué Pascal Affi N’Guessan, le président du FPI après le dépôt de sa plainte contre X auprès du Procureur près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan.

Selon ce parti de l’opposition, cette action judiciaire fait suite à la décision du Conseil constitutionnel qui « est fondée sur un document falsifié ne correspondant pas à celui qu’il a déposé « .

» Nous demandons d’abord que soit reconnu le fait que la décision prise repose sur un document falsifié, qui n’est pas le nôtre. Il y a donc eu, au niveau de la CEI, une modification frauduleuse de nos documents. En conséquence, nous sommes fondés à participer à l’élection présidentielle. Nous attendons de la justice ivoirienne qu’elle rende cette décision », a ajouté Pascal Affi N’Guessan qui est revenu sur sa rencontre avec le représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU, en fin de semaine dernière à Abidjan.

» Au représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU, nous avons expliqué que, compte tenu du contexte de cette élection et des nombreux dysfonctionnements constatés depuis la révision de la liste électorale, nous avons procédé à un audit de cette liste. Celui-ci a révélé des millions d’électeurs inscrits de façon irrégulière, avec des anomalies graves », a, entre autres, fait savoir le président du FPI.

La présidentielle en Côte d’Ivoire se tiendra le 25 Octobre prochain. Dans la foulée, le pouvoir et les opposants dont les candidatures ont été rejetées s’empoignent dans des débats qui cristallisent le climat politique.

Les principaux partis de l’opposition ainsi que leurs leaders Laurent Gbagbo (PPA-CI), Tidjane Thiam (PDCI-RDA) et Affi N’Guessan (FPI) promettent faire réparer « cette injustice » en utilisant tous les moyens légaux.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina 24 en Côte d’Ivoire