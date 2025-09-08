Présidentielle en Côte d’Ivoire : Les candidatures de Gbagbo, Affi N’Guessan et Thiam déclarées irrecevables par le Conseil constitutionnel

Ce 8 septembre 2025, le Conseil constitutionnel ivoirien a officiellement annoncé que les candidatures de Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam et Pascal Affi N’Guessan ont été jugées irrecevables.

Laurent Gbagbo, Ex-président de la Côte d’Ivoire (2000–2011), a été radié de la liste électorale à la suite de sa « condamnation », bien qu’il ait ensuite bénéficié d’une grâce, pour sa « responsabilité » dans l’affaire dite du « casse de la BCEAO » durant la crise postélectorale de 2010-2011. Sa grâce ne supprimait pas l’inscription de cette condamnation sur son casier judiciaire, ce qui le rend inéligible.

Tidjane Thiam, Ancien dirigeant du PDCI-RDA et ancien ministre, a vu sa nationalité ivoirienne remise en question. Ayant acquis la nationalité française en 1987, il a été jugé qu’il avait perdu sa nationalité ivoirienne. Bien qu’il ait renoncé à la nationalité française en février 2024, le tribunal a jugé que sa réintégration était trop tardive pour être éligible. Sa radiation de la liste électorale a donc entraîné la déclaration d’irrecevabilité de sa candidature.

Quant à Pascal Affi N’Guessan, ancien Premier ministre ivoirien, candidat du FPI (Front populaire ivoirien), il a été écarté en raison d’un défaut du nombre de parrainages requis. Plusieurs signatures ont été jugées invalides par le Conseil, ce qui a compromis le respect des seuils obligatoires de parrainage par région.

En conséquence, les noms de Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam et Pascal Affi N’Guessan ne figurent pas sur la liste définitive des candidats retenus pour la présidentielle d’octobre 2025. Parmi ceux jugés recevables figurent notamment Alassane Ouattara (le président sortant, en quête d’un autre mandat), Simone Éhivet Gbagbo, Henriette Lagou, Jean-Louis Eugène Billon, Ahoua Jacob Don-Mello.

Cette décision marque un tournant dans la course à la présidentielle, en éliminant plusieurs figures politiques majeures. Le scrutin du premier tour est prévu le 25 octobre 2025, avec les résultats provisoires attendus entre le 26 et le 30 octobre, selon le calendrier électoral déjà en place.