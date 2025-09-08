Communiqué | Avis de recrutement d’un(e) Responsable Commercial(e) et Marketing
PROFIL RECHERCHÉ POUR LE POSTE :
· Avoir au minimum un BAC+3 en Communication des Entreprise et en Marketing ;
· Avoir au moins 5 ans d’’expériences
· Avoir une capacité à la planification et l’implantation des stratégies de développement d’affaires,
· Avoir une excellente capacité de négociation de nouveaux contrats,
· Avoir une capacité de diriger le Service Marketing et Commercial,
· Avoir une capacité d’élaborer et de mettre en pratique un plan d’action marketing,
· Avoir une capacité d’identifier des besoins des clients,
· Avoir une capacité de veiller à la fidélité constante des clients partenaires
· Avoir une maîtrise de l’outil informatique et une connaissance de l’internet
· Pouvoir travailler en équipe et sous pression,
· Avoir un sens de l’organisation et de la rigueur,
· Avoir une bonne qualité de communication à l’écrit et à l’oral en français,
· Être immédiatement disponible.
COMPOSITION DU DOSSIER
Ø Une lettre de motivation avec prétention salariale, adressée à la Directrice Générale,
Ø Un CV actualisé,
Ø Une copie des diplômes et attestations de travail s’il y a lieu.
DÉPÔT DES DOSSIERS :
A BURKINA 24, Avenue de l’UEMOA (route hôtel pacifique), Immeuble Espace RACHID au 1er étage.
PROCEDURE DE SÉLECTION
Présélection sur dossier. Seuls les candidats présélectionnés pourront prendre part à l’entretien.
DÉLAI DE SOUMISSION
Du 02 septembre au 15 septembre à 15h TU.
NB : Retenez que seuls les candidat (es) retenu (es) seront contacté(es) et nous nous réservons le droit de ne donner aucune suite à cette annonce !
