Communiqué | Avis de recrutement d’un(e) Responsable Commercial(e) et Marketing

PROFIL RECHERCHÉ POUR LE POSTE :

· Avoir au minimum un BAC+3 en Communication des Entreprise et en Marketing ;

· Avoir au moins 5 ans d’’expériences

· Avoir une capacité à la planification et l’implantation des stratégies de développement d’affaires,

· Avoir une excellente capacité de négociation de nouveaux contrats,

· Avoir une capacité de diriger le Service Marketing et Commercial,

· Avoir une capacité d’élaborer et de mettre en pratique un plan d’action marketing,

· Avoir une capacité d’identifier des besoins des clients,

· Avoir une capacité de veiller à la fidélité constante des clients partenaires

· Avoir une maîtrise de l’outil informatique et une connaissance de l’internet

· Pouvoir travailler en équipe et sous pression,

· Avoir un sens de l’organisation et de la rigueur,

· Avoir une bonne qualité de communication à l’écrit et à l’oral en français,

· Être immédiatement disponible.

COMPOSITION DU DOSSIER

Ø Une lettre de motivation avec prétention salariale, adressée à la Directrice Générale,

Ø Un CV actualisé,

Ø Une copie des diplômes et attestations de travail s’il y a lieu.

DÉPÔT DES DOSSIERS :

A BURKINA 24, Avenue de l’UEMOA (route hôtel pacifique), Immeuble Espace RACHID au 1er étage.

PROCEDURE DE SÉLECTION

Présélection sur dossier. Seuls les candidats présélectionnés pourront prendre part à l’entretien.

DÉLAI DE SOUMISSION

Du 02 septembre au 15 septembre à 15h TU.

NB : Retenez que seuls les candidat (es) retenu (es) seront contacté(es) et nous nous réservons le droit de ne donner aucune suite à cette annonce !