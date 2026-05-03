SNC 2026 : Le Kouroubi, quand la virginité se célèbre en danse chez les Dioula

Au cœur du village communautaire de la Semaine nationale de la culture (SNC), lors de la journée des parentés à plaisanterie, le 30 avril 2026, une communauté a particulièrement captivé les regards par son éclat et sa discipline ancestrale : les Dioula.

Parées de blanc et de guirlandes scintillantes, les jeunes filles de la communauté ont redonné vie à une tradition séculaire qui lie la piété du Ramadan à la pureté de la jeunesse : le Kouroubi.

Une tradition en deux temps

Le Kouroubi n’est pas qu’une simple parade, c’est un rite de passage rythmé par le calendrier lunaire. Les membres de la communauté rencontrés sur place expliquent qu’il existe deux étapes cruciales à cette célébration à savoir le Kouroubi Deni (le petit Kouroubi) et le Kouroubi Ba (le grand Kouroubi).

Durant ces cérémonies, les jeunes filles arborent des foulards blancs ou des guirlandes sur la tête, exécutant des danses dont la grâce n’a d’égale que la rigueur des codes qui les régissent.

La virginité comme condition d’élégance

Si l’esthétique du Kouroubi fascine, ses exigences sociales sont strictes. Pour avoir le droit de revêtir cet accoutrement et de participer à la danse, une règle d’or prévaut à savoir la jeune fille ne doit pas avoir d’enfants et doit être vierge.

Pour Mamadou Traoré, membre de la communauté dioula, ce vêtement est bien plus qu’un déguisement : c’est un sceau d’honneur. Il met d’ailleurs en garde contre toute tentative de braver cet interdit.

« Seule une jeune fille est habilitée à porter ce déguisement. Si tu caches la vérité et que tu n’es pas vierge, cela peut avoir des retombées mystiques ou sociales sur toi », confie-t-il avec gravité.

Un patrimoine vivant à la SNC

En exposant le Kouroubi au public de la SNC, la communauté dioula rappelle l’importance des valeurs de moralité et de préservation de soi dans l’éducation traditionnelle.

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Saly Ouattara

Burkina24