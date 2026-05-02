SNC Bobo 2026 : Twellium Industrie dresse un bilan positif de sa participation

Au terme de la 22e édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC), tenue du 25 avril au 02 mai 2026 à Bobo-Dioulasso, l’entreprise Twellium Industrie Burkina Faso, partenaire officiel de l’événement, affiche une grande satisfaction. Entre promotion du « consommer local » et proximité avec les festivaliers, la société dresse un bilan marqué par un fort engouement populaire.

Pour Twellium Industrie Burkina Faso, la présence à la 22e Semaine nationale de la culture (SNC Bobo 2026), s’inscrit avant tout dans une démarche de responsabilité sociétale. Comme l’explique Adama Diarra, directeur marketing et de la communication de l’entreprise, « il est important pour nous d’accompagner toutes les activités socioculturelles et sportives donc de la population ».

Cet engagement s’est traduit par un soutien logistique direct au comité d’organisation, avec la mise à disposition de rafraîchissements pour les cérémonies officielles et les villages des communautés.

Le stand de l’entreprise, situé au cœur de la foire artisanale et commerciale, n’a pas désempli durant toute la semaine. L’objectif était de valoriser une production entièrement réalisée à Bobo-Dioulasso, plus précisément à Samagan, sur un site industriel de plus de 12 hectares. Avec plus de 1 000 emplois directs, Twellium Industrie a réaffirmé son rôle de moteur économique local.

L’entreprise a mis en avant son autonomie technique, notamment grâce à ses propres unités de production de préformes, de bouchons et de gaz carbonique (CO2), une spécificité unique au Burkina Faso.

« L’administration regarde ce qui est fait ici », a précisé Adama Diarra, tout en soulignant la collaboration étroite avec le Laboratoire National de la Santé Publique (LNSP) et l’utilisation de laboratoires internes ultra-modernes pour garantir la qualité sanitaire.

L’une des attractions majeures de cette édition a été la promotion de la nouvelle boisson énergisante Volta Max, venue enrichir une gamme comprenant déjà les marques X-Plus et X-Fort. Pour maximiser sa visibilité, une caravane spéciale a sillonné les rues de la ville de Sya.

Au-delà des boissons gazeuses comme Planet, American Cola ou Remix, les festivaliers ont pu découvrir l’eau minérale Vimma ainsi que les segments laitiers et caféiers de l’entreprise.

Tout en offrant des dégustations gracieuses pour soulager les festivaliers de la chaleur, Twellium Industrie a rappelé son caractère écologique, qui dispose d’un dispositif de traitement des eaux usées et des déchets industriels. La stratégie de l’entreprise repose sur une qualité au prix accessible afin de s’adapter au pouvoir d’achat du Burkinabè moyen.

En quittant cette 22e édition, Twellium Industrie retient des « souvenirs assez positifs » et confirme sa volonté de rester un acteur majeur du paysage industriel et culturel national.

Akim KY

Burkina 24