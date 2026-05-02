SNC Bobo 2026 : Twellium Industrie dresse un bilan positif de sa participation

Akim Ky Envoyer un courriel il y a 14 minutes
0 2 minutes de lecture

Au terme de la 22e édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC), tenue du 25 avril au 02 mai 2026 à Bobo-Dioulasso,  l’entreprise Twellium Industrie Burkina Faso, partenaire officiel de l’événement, affiche une grande satisfaction. Entre promotion du « consommer local » et proximité avec les festivaliers, la société dresse un bilan marqué par un fort engouement populaire. 

Pour Twellium Industrie Burkina Faso, la présence à la 22e Semaine nationale de la culture (SNC Bobo 2026), s’inscrit avant tout dans une démarche de responsabilité sociétale. Comme l’explique Adama Diarra, directeur marketing et de la communication de l’entreprise, « il est important pour nous d’accompagner toutes les activités socioculturelles et sportives donc de la population ».

Cet engagement s’est traduit par un soutien logistique direct au comité d’organisation, avec la mise à disposition de rafraîchissements pour les cérémonies officielles et les villages des communautés.

Le stand de Twellium Industrie au cœur de la foire de la SNC 2026.
Le stand de Twellium Industrie au cœur de la foire de la SNC 2026.

Le stand de l’entreprise, situé au cœur de la foire artisanale et commerciale, n’a pas désempli durant toute la semaine. L’objectif était de valoriser une production entièrement réalisée à Bobo-Dioulasso, plus précisément à Samagan, sur un site industriel de plus de 12 hectares. Avec plus de 1 000 emplois directs, Twellium Industrie a réaffirmé son rôle de moteur économique local.

Présentation de la gamme de produits "Fièrement fabriqués au Burkina Faso"
Présentation de la gamme de produits « Fièrement fabriqués au Burkina Faso »

L’entreprise a mis en avant son autonomie technique, notamment grâce à ses propres unités de production de préformes, de bouchons et de gaz carbonique (CO2), une spécificité unique au Burkina Faso.

« L’administration regarde ce qui est fait ici », a précisé Adama Diarra, tout en soulignant la collaboration étroite avec le Laboratoire National de la Santé Publique (LNSP) et l’utilisation de laboratoires internes ultra-modernes pour garantir la qualité sanitaire.

Adam Madjara, directeur marketing, expliquant la démarche RSE de l'entreprise.
Adama Diarra, directeur marketing, expliquant la démarche RSE de l’entreprise.

L’une des attractions majeures de cette édition a été la promotion de la nouvelle boisson énergisante Volta Max, venue enrichir une gamme comprenant déjà les marques X-Plus et X-Fort. Pour maximiser sa visibilité, une caravane spéciale a sillonné les rues de la ville de Sya.

Au-delà des boissons gazeuses comme Planet, American Cola ou Remix, les festivaliers ont pu découvrir l’eau minérale Vimma ainsi que les segments laitiers et caféiers de l’entreprise.

Dégustation gracieuse de boissons pour rafraîchir les festivaliers.
Des festivaliers découvrant la gamme de produits Twellium au stand officiel de la SNC 2026.

Tout en offrant des dégustations gracieuses pour soulager les festivaliers de la chaleur, Twellium Industrie a rappelé son caractère écologique, qui dispose d’un dispositif de traitement des eaux usées et des déchets industriels. La stratégie de l’entreprise repose sur une  qualité au prix accessible afin de s’adapter au pouvoir d’achat du Burkinabè moyen.

Une ambiance festive et chaleureuse anime le stand de Twellium Industrie tout au long de la SNC 2026
Une ambiance festive et chaleureuse anime le stand de Twellium Industrie tout au long de la SNC 2026

En quittant cette 22e édition, Twellium Industrie retient des « souvenirs assez positifs » et confirme sa volonté de rester un acteur majeur du paysage industriel et culturel national.

A lire également⇒Promotion de Bubble Up : Twellium Industrie Burkina et Smarty renforcent leur collaboration

Akim KY

Burkina 24

     
Akim Ky Envoyer un courriel il y a 14 minutes
0 2 minutes de lecture
Photo de Akim Ky

Akim Ky

Articles similaires

Championnats nationaux : La région du Guiriko domine la compétition

il y a 18 minutes

SNC 2026 : Le PNUD met en lumière le savoir-faire des femmes

il y a 43 minutes

Dédicace de livres : Dr Cyriaque Paré questionne le rôle du journalisme et des médias dans la gestion de la société

il y a 1 heure

SNC 2026 : Mascotte Joseph Tapsoba et Eltafa Siboné en visite sur le stand de Telecel Faso

il y a 3 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page