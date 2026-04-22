Promotion de Bubble Up : Twellium Industrie Burkina et Smarty renforcent leur collaboration

Twellium Industrie Burkina Faso a procédé, ce mardi 21 avril 2026, à la signature d’une convention avec l’artiste Smarty dans son usine de Samagan, une commune rurale du département de Bobo-Dioulasso. Ce partenariat renouvelé vise à renforcer la visibilité et la promotion de la marque Bubble Up sur le marché burkinabè.

La cérémonie, organisée dans l’enceinte de l’usine, s’inscrit dans une volonté de capitaliser sur les résultats jugés satisfaisants de la précédente collaboration. « On ne change pas une équipe qui gagne », a affirmé Adama Diarra, Responsable marketing et communication de l’entreprise.

Selon lui, cette reconduction traduit une ambition commune à savoir aller encore plus loin dans la promotion de la marque Bubble Up, en s’appuyant sur les acquis de l’année écoulée.

Pour Twellium Industrie, l’association avec Smarty représente un levier stratégique important. L’artiste, dont la notoriété dépasse largement les frontières nationales, constitue un vecteur puissant de communication auprès des consommateurs.

« Associer son image à notre produit permet d’accroître notre visibilité », a expliqué Adama Diarra. Cette exposition médiatique s’est accompagnée d’un impact positif sur les ventes, notamment lorsque les produits étaient disponibles sur le marché.

L’entreprise met également en avant la dimension locale de ce partenariat. En associant une figure emblématique de la musique burkinabè à un produit fabriqué sur place, Twellium entend valoriser le « made in Burkina » et renforcer le lien avec les consommateurs.

Smarty, un engagement basé sur les valeurs

De son côté, Smarty s’est dit honoré de poursuivre cette collaboration. Pour l’artiste, le renouvellement du partenariat est avant tout le signe d’une satisfaction mutuelle. « Quand on vous redemande de reconduire un partenariat, c’est qu’il y a un travail qui a été fait », a-t-il déclaré. Il insiste également sur le fait qu’il sélectionne avec soin les marques qu’il représente, en fonction de leur conformité avec ses valeurs.

Selon lui, son engagement auprès de Bubble Up s’explique par la qualité du produit et son adéquation avec sa vision. « C’est une manière de promouvoir des produits qui sont bons pour nos populations », a-t-il souligné.

SLS

Pour Burkina24