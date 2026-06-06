« L’Algorithme Lobi » : Quand les mathématiques modernes décodent la musique sacrée

Présenté officiellement le vendredi 5 juin 2026, à Ouagadougou, le nouvel essai de l’ethnomusicologue et chercheur Thierry Stéphane Momo « L’Algorithme Lobi : Les Mathématiques Sonores du Sacré », bouscule les paradigmes académiques. En associant l’acoustique, la théorie de l’information et les systèmes complexes à la tradition lobi, l’auteur démontre la profonde rigueur scientifique cachée derrière les vibrations du balafon traditionnel.

C’est un événement éditorial et culturel de belle facture qui s’est déroulé le vendredi 5 juin 2026, à l’occasion de la présentation officielle de l’ouvrage intitulé « L’Algorithme Lobi : Les Mathématiques Sonores du Sacré », écrit par le chercheur et musicien Thierry Stéphane Momo.

Devant un public d’universitaires, d’artistes et de passionnés, l’auteur a dévoilé une lecture totalement inédite de la musique Lobi, la plaçant magistralement au croisement de l’ethnomusicologie, des sciences dures et des savoirs endogènes africains.

Dans cet essai « audacieux », Thierry Stéphane Momo développe une approche interdisciplinaire d’une rare densité. Rompant avec les frontières académiques classiques, il fait se rencontrer l’ethnomusicologie, l’acoustique, la théorie de l’information, les mathématiques des systèmes complexes et l’anthropologie culturelle.

Son postulat est clair : les structures musicales traditionnelles africaines ne sont pas de simples expressions artistiques spontanées, mais constituent de véritables systèmes de connaissance, rigoureusement élaborés et transmis au fil des générations.

L’un des piliers centraux de cette étude est l’analyse du balafon, instrument emblématique de nombreuses communautés d’Afrique de l’Ouest. Grâce à des outils d’analyse scientifique modernes, l’auteur met en évidence la sophistication acoustique et la complexité structurelle hors norme de cet instrument.

Il montre avec brio comment les artisans et musiciens traditionnels ont développé, au fil des siècles, des savoir-faire d’une précision chirurgicale, reposant sur une compréhension fine et intuitive des phénomènes sonores, bien avant leur formalisation par la science contemporaine.

« L’Algorithme Lobi est une œuvre qui fait appel à des concepts mathématiques et à une démarche analytique parfois complexe. Mon ambition a été de démontrer que les savoirs traditionnels africains, notamment ceux du peuple Lobi, peuvent être étudiés et compris à travers des modèles scientifiques modernes.

Ce livre est une invitation à explorer autrement nos connaissances endogènes et leur potentiel dans la compréhension du monde contemporain », a déclaré Thierry Stéphane Momo lors du lancement.

L’auteur insiste toutefois sur un point essentiel : sa démarche ne vise en aucun cas à soumettre la culture africaine à une quelconque validation scientifique extérieure pour en prouver la valeur. Selon lui, les savoirs musicaux lobi possèdent leur propre légitimité et leur propre cohérence systémique.

Les outils mathématiques et les modélisations modernes servent ici de ponts ou de révélateurs pour formaliser et rendre intelligibles aux yeux du monde contemporain des connaissances déjà parfaitement maîtrisées de manière intuitive par les détenteurs de la tradition.

Au-delà de la pure théorie, l’ouvrage propose également une réflexion profonde inspirée des valeurs et de la sagesse du peuple Lobi, tout en abordant des thématiques importantes de notre époque, notamment l’identité, la transmission des savoirs et le développement. À travers l’écriture, Thierry Stéphane Momo matérialise sa volonté politique et intellectuelle de contribuer activement à la valorisation du patrimoine culturel africain.

L’œuvre, d’ores et déjà saluée comme une contribution majeure à l’ethnomusicologie moderne, est disponible en librairie au prix unitaire de 7 000 FCFA.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24