Norah Kafando dédicace « Moi d’abord » : Un guide pour la santé mentale et le bien-être

L’auteure Norah Kafando a procédé à la dédicace de son premier ouvrage « Moi d’abord », le dimanche 29 mars 2026 à Ouagadougou. Cette cérémonie a réuni lecteurs, invités et professionnels autour d’un thème central à savoir la santé mentale et la nécessité de se recentrer sur soi.

À travers ce livre, l’auteure Norah Kafando propose un guide d’auto-soin qui aborde les réalités liées au stress, au burn-out et à la pression sociale.

Cette œuvre est inspirée de son expérience personnelle et de son parcours en psychologie. Dans ce livre, elle invite à une prise de conscience sur l’importance de l’équilibre émotionnel.

Dans son intervention, Norah Kafando a expliqué le sens profond du titre de son œuvre. « Moi d’abord parce que je m’adresse aux femmes africaines. Quand elles commencent à penser à elles-mêmes, ce n’est pas égoïste, c’est nécessaire.

On ne peut donner aux autres que si l’on se construit soi-même à savoir la confiance, la force mentale et le recentrage sont essentiels pour être mère, épouse, professionnelle et citoyenne », a-t-elle indiqué.

Elle a souligné que se prioriser est une étape essentielle pour mieux assumer ses responsabilités familiales, professionnelles et sociales.

L’ouvrage met également en lumière des problématiques souvent peu abordées dans les sociétés africaines, notamment la santé mentale. « Il ne faut pas avoir honte d’être fatigué ou de demander de l’aide », a insisté l’auteure, appelant à briser les tabous autour de ces questions.

Marraine de la cérémonie, Maryse Sédogo Traoré a salué une œuvre nécessaire dans un contexte marqué par de fortes exigences de performance. Selon elle, ce livre constitue un outil pratique pour aider chacun à retrouver un équilibre durable.

Elle a rappelé que la recherche de résultats ne peut se faire au détriment du bien-être. « Nous sommes capables de performer, mais pas durablement sans prendre soin de nous-mêmes », a-t-elle affirmé, invitant le public à tirer profit des enseignements du livre.

« Moi d’abord » se positionne comme un appel à l’introspection et à la reconstruction personnelle, avec pour objectif d’aider chacun à avancer de manière équilibrée dans sa vie.

Soumane Wahab KARAMBIRI (stagiaire)

Burkina 24