Retour sur Actu | Les temps forts de la semaine du 23 au 29 mars 2026 au Burkina Faso

Du judiciaire à l’économie, en passant par la sécurité, le social et la culture, l’actualité au Burkina Faso a été encore dense au cours de la semaine du 23 au 29 mars 2026.

Sur le plan judiciaire, le procès de Yé Yaké Camille a connu son épilogue avec de lourdes condamnations. Reconnu coupable de détournement de deniers publics, de blanchiment de capitaux et d’enrichissement illicite, il a été condamné à 11 ans de prison ferme, assortis d’une amende de plus de 462 millions FCFA.

Dans la même affaire, l’ex-ministre impliquée, reconnue coupable pour un montant de 35 millions FCFA, a écopé de 5 ans de prison ferme et d’une amende de 10 millions FCFA. Absente lors du verdict, elle fait désormais l’objet d’un mandat d’arrêt. Plusieurs collaborateurs ont également été sanctionnés.

Sur le plan sécuritaire, les effectifs des forces de défense et de sécurité se renforcent avec la sortie officielle de la 55e promotion de l’École nationale de Police. Forte de plus de 2 090 agents, cette promotion baptisée « Servir le Peuple » vient consolider la présence sécuritaire sur le territoire.

L’économie burkinabè poursuit sa dynamique de transformation avec plusieurs initiatives structurantes. Le gouvernement a annoncé la création de l’Agence burkinabè de promotion des investissements et des exportations (ABIPEX), destinée à attirer les capitaux et stimuler les exportations.

Dans la même veine, le projet industriel SN-BRAFASO à Komsilga a été déclaré d’utilité publique urgente, traduisant une volonté d’accélération industrielle. Par ailleurs, la mise en service de la plateforme e-Dimaakia vise à digitaliser la gestion des billets d’avion de l’État, dans un souci de transparence accrue.

Cette dynamique s’inscrit également dans une logique de souveraineté économique. L’APEC intensifie la promotion de l’actionnariat populaire auprès d’institutions financières, notamment Coris Bank, tandis que les Journées nationales d’engagement patriotique 2026 encouragent la consommation des produits locaux.

Sur le plan social, la solidarité nationale s’est fortement exprimée à travers la campagne « Dɛmɛ Sira », qui a permis de mobiliser plus de 1,1 milliard FCFA en dons. À Kaya, l’organisation SOS Villages d’Enfants a soutenu 190 jeunes et femmes grâce à des kits d’insertion dans plusieurs filières, contribuant ainsi à leur autonomisation.

L’actualité a également été endeuillée par un drame à Ouahigouya. Un incendie d’une rare intensité a ravagé un marché de bétail, causant la mort de plus de 100 animaux et d’importants dégâts matériels, malgré l’intervention des sapeurs-pompiers.

Sur le plan institutionnel et culturel, le secrétaire général du Gouvernement, Ousmane Ouattara, a effectué une immersion dans l’exposition « Conseil des ministres », mettant en lumière le travail artistique.

Enfin, la scène culturelle et sportive n’est pas restée en marge. L’artiste Francky Degam a marqué l’actualité musicale avec la sortie de son album « Trône » à Ouagadougou.

Côté sport, le sélectionneur Amir Abdou a réussi ses débuts avec une victoire éclatante des Étalons, 5 buts à 0 face à la Guinée-Bissau, tout en soulignant des axes d’amélioration. Parallèlement, le Sénégal a présenté son trophée au Stade de France.

Une semaine riche, révélatrice des dynamiques en cours, entre défis, engagements et perspectives.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24