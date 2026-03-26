Souveraineté économique : L’APEC incite le personnel de Coris Bank international Burkina à souscrire à l’actionnariat populaire

Dans la dynamique de promotion de l’actionnariat populaire, une délégation de l’Agence de promotion de l’entrepreneuriat communautaire (APEC), conduite par son Directeur général (DG), s’est rendue au siège de Coris Bank international (CBI), à Ouagadougou, ce jeudi 26 mars 2026, afin d’échanger avec le personnel de l’institution bancaire.

L’Agence de promotion de l’entrepreneuriat communautaire (APEC) entend mobiliser davantage de Burkinabè autour de l’actionnariat populaire, une vision portée par le Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso. Pour ce faire, elle multiplie les rencontres auprès des institutions et des différentes entités constituant la nation burkinabè.

« Nous sommes ce matin à Coris Bank international (CBI) Burkina pour présenter la vision de l’actionnariat populaire, qui appelle tous les citoyens burkinabè à se mobiliser autour du projet structurant par la collecte de l’épargne endogène… », a indiqué Karim Traoré, Directeur général (DG) de l’APEC, à l’occasion d’une rencontre avec le personnel de l’institution bancaire.

Il a en effet expliqué qu’à travers CBI Burkina, ce sont des citoyens burkinabè qui y travaillent. Ainsi, a-t-il laissé entendre, que tous ceux qui sont amoureux du développement endogène sont des prospects de l’APEC et de l’actionnariat populaire.

« Nous sommes présents pour leur présenter le modèle, les projets en cours, mais aussi et surtout la vision, de sorte à ce qu’ils puissent se mobiliser pour souscrire à des parts sociales dans l’actionnariat populaire pour nous permettre de mettre en place les différents projets », a-t-il également fait comprendre.

Jean Théodore Sandwidi, Directeur général adjoint (DGA) en charge du pool support de Coris Bank international, a réaffirmé le rôle de CBI Burkina en tant qu’acteur majeur du financement de l’économie nationale.

Ce rôle de leader, a-t-il poursuivi, nous comptons le renforcer à travers nos interventions, mais également en amenant le personnel à apporter son concours à toutes les initiatives engagées par le gouvernement.

« C’est dans ce cadre que nous avons le grand plaisir de recevoir le DG de l’APEC et sa délégation pour une séance d’échanges avec nos collègues », a-t-il exprimé son ressenti. Jean Théodore Sandwidi, en marge de cette rencontre, a donné le ton des souscriptions du personnel en souscrivant lui-même au projet.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24