Logement au Burkina Faso : Le CEGECI s’engage officiellement vers la norme ISO 9001:2015

Le Centre de gestion des cités (CEGECI) franchit une étape décisive dans sa modernisation. L’institution a officiellement lancé ce jeudi 26 mars 2026 à Ouagadougou l’adoption de sa politique qualité et de son système documentaire, avec pour objectif ultime l’obtention de la certification ISO 9001 version 2015. Cette initiative vise à transformer en profondeur la performance de l’organisation au profit de ses usagers.

L’intégration de la norme ISO 9001 : 2015 s’inscrit dans une volonté de mise en conformité du CEGECI avec les standards internationaux de gestion. Selon la directrice générale du CEGECI, Gon Tali Martine Ky, cette démarche volontariste repose sur plusieurs piliers à savoir l’amélioration de la qualité des logements, l’optimisation des processus internes et le renforcement de la crédibilité de l’institution sur un marché immobilier de plus en plus concurrentiel.

« Ce choix volontaire traduit l’ambition de la direction générale de mobiliser tous les acteurs sur les priorités d’amélioration continue de la qualité des biens immobiliers mis à la disposition de sa clientèle, de moderniser son organisation, de maîtriser les coûts et d’améliorer de manière continue la performance de la société », a souligné la directrice générale.

De son côté, Kelguingalé Illy, Président du conseil d’administration du CEGECI, a exhorté l’ensemble du personnel à une rigueur exemplaire dans l’application des nouvelles procédures.

Pour lui, cette certification renforcera la capacité d’intervention du Centre au bénéfice de ses cibles prioritaires qui sont les salariés du public et du privé, les acteurs du secteur informel, les Burkinabè de la diaspora, mais aussi les personnes vulnérables et les déplacés internes.

Présent lors de la cérémonie, Apollinaire Compaoré, représentant du ministre de la construction de la patrie, a salué cet engagement vers l’excellence. Il a rappelé que l’acquisition de cette norme placera la satisfaction client et la bonne gouvernance au cœur de la structure.

« C’est le lieu pour moi de féliciter cette initiative du Centre de gestion des cités qui a compris qu’offrir des logements décents aux Burkinabè passe par de bonnes pratiques qui sont, entre autres, les procédures de commercialisation, de service après-vente, de réforme des matières, de réalisation des audits, de gestion prévisionnelle des ressources humaines et du recouvrement », a-t-il affirmé.

Grâce à cette dynamique de certification, le CEGECI se positionne désormais comme un acteur de référence, prêt à répondre aux défis de l’habitat moderne au Burkina Faso avec efficacité et transparence.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24