Ouagadougou : Le CEGECI lance un complexe immobilier mixte de 3,3 milliards de FCFA à Rimkiéta

Le Centre de Gestion des Cités (CEGECI), société d’État burkinabè, a officiellement lancé la construction d’un Complexe Immobilier à usage mixte dans le quartier de Rimkiéta dans l’Arrondissement 8 à Ouagadougou. La cérémonie de pose de la première pierre, de ce projet qui vise à accroître l’offre de logements décents et à dynamiser l’économie locale, s’est tenue ce mercredi 3 décembre 2025.

La cérémonie de pose de la première pierre du Complexe Immobilier de la Cité de l’Espérance de Rimkiéta a été présidée par le Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, Mikaïlou Sidibé, qui a souligné que ce projet s’inscrit dans la politique de densification urbaine du gouvernement.

«Cette densification vise naturellement à rationaliser l’occupation de l’espace et qui consiste justement à construire dans le tissu urbain déjà aménagé», a-t-il déclaré. Le ministre a souligné l’importance de construire en hauteur pour produire davantage d’unités de logement sur un espace réduit.

Érigé sur une superficie de 8 400 m², le complexe, baptisé «Cité de l’Espérance», est conçu pour offrir un cadre de vie complet et sécurisé. Il comprendra 6 immeubles résidentiels en R+3 abritant 66 appartements; 1 immeuble commercial en R+2 offrant 24 espaces modulables; 1 bâtiment pour 18 boutiques de proximité.

La Directrice Générale du CEGECI, Gon Tali Martine KY, a mis en avant la vision intégrée de ce projet. «Ce complexe immobilier sera un espace de vie complet alliant confort, résilience résidentielle et opportunité économique», a-t-elle indiqué. Aussi,la Directrice Générale du CEGECI a salué le rôle du partenaire financier, Coris Bank.

« La synergie entre les institutions publiques et privées est la clé pour relever le défi du logement et du développement urbain», a-t-elle souligné. Le coût global du projet est estimé à 3,3 milliards de FCFA, avec un délai de réalisation fixé à 24 mois. Le début effectif des travaux est attendu pour 2026.

Le Président de la Délégation Spéciale (PDS) de l’Arrondissement 8, Alidou Congo, a exprimé sa satisfaction face à cette concrétisation. Le PDS a souligné l’impact positif attendu de l’infrastructure.

«Ce complexe immobilier apportera non seulement de nouveaux logements de qualité, mais aussi des espaces commerciaux qui dynamisent davantage l’activité économique locale», a-t-il dit. Il a réitéré l’engagement de la délégation spéciale à accompagner le CEGECI dans le suivi du projet.

Le Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat a lancé un appel aux acteurs privés pour qu’ils accompagnent l’État dans la production de logements. L’objectif gouvernemental, rappelle-t-il, est de produire 50 000 logements au cours des cinq prochaines années. Pour lui, le complexe de Rimkiéta, avec ses 66 appartements et ses espaces commerciaux, est une contribution à la réduction du déficit en logements dans la capitale burkinabè.

Akim KY

Burkina 24