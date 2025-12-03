Régulation des SVA : L’ARCEP poursuit la concertation avec les fournisseurs de services à valeur ajoutée

Partage

En vue de renforcer sa collaboration avec les acteurs clés des communications électroniques, l’Autorité de régulation (ARCEP) a tenu ce mercredi 3 décembre 2025 une journée d’échanges dédiée aux Fournisseurs de services à valeur ajoutée (FSVA).

L’Autorité de régulation manifeste son engagement envers le secteur des télécommunications en organisant périodiquement des journées d’échange et de concertation avec les Fournisseurs de Services à Valeur Ajoutée (FSVA).

Après la session d’octobre 2024 qui a eu des échos favorables, l’ARCEP a réuni les fournisseurs de services à valeur ajoutée pour ensemble « évaluer l’impact de la mise œuvre des décisions relatives aux SVA sur les opérateurs et sur les FVA, présenter les offres de référence SVA des opérateurs approuvés en 2025, échanger sur les relations techniques et commerciales entre les opérateurs et les FSVA prestataires de services de monnaie électronique ».

Organisée autour du thème « Mise en œuvre de la décision 2024-029/ARCEP/CR du 29 avril 2024 : bilan et perspectives », cette session aborde un sujet d’importance, qualifié d’évocateur par le Secrétaire Exécutif de l’ARCEP.

« Cette activité s’inscrit dans la volonté ferme de l’ARCEP de renforcer la concertation avec les acteurs majeurs des télécommunications. Nous sommes conscients que la complexité croissante des plateformes et la diversification des offres créent de nouveaux défis.

Il est donc impératif que la régulation ne soit pas un frein, mais au contraire un levier puissant pour accompagner l’innovation, tout en garantissant le respect des droits des consommateurs et en répondant aux besoins réels du marché », Wendlacida Patrice Compaoré, secrétaire exécutif de l’ARCEP.

La rencontre a mobilisé les fournisseurs de SVA de l’ARCEP ainsi que des partenaires essentiels tels que l’ANPFI, la BCEAO et le ministère en charge de la transition digitale.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24