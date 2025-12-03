30e anniversaire de la Police municipale : À Ouaga, les agents municipaux offrent 1 tonne de ciment et 25 tonnes de sable à Faso Mêbo

La Police municipale de Ouagadougou a fait don d’une (1) tonne de ciment et de 25 tonnes de sable à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo. La remise symbolique est intervenue ce mercredi 3 décembre 2025, au Quartier général (QG) de l’initiative présidentielle à Ouagadougou.

Jean Marie Ouédraogo, inspecteur de Police municipale, a indiqué que cette remise de don a lieu dans le cadre des activités de célébration des 30 ans d’existence de la Police municipale.

Il a aussi fait comprendre que dans chaque ville où il existe un QG de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, la police municipale de ladite localité devra faire un don, toujours dans le même cadre.

Il est donc attendu, comme contribution de la Police municipale au niveau national, 30 tonnes de ciment et des gravats. Pour l’inspecteur Jean Marie Ouédraogo, à travers ce don, il s’agit pour la Police municipale de réaffirmer sa volonté d’accompagner le développement urbain.

« Nous nous sommes mobilisés pour accompagner le Chef de l’État dans la construction du pays et partant la ville de Ouagadougou », a-t-il déclaré.

