Fêtes de fin d’année : La BMCRF intensifie les contrôles pour protéger les consommateurs

À l’approche des fêtes de fin d’année, la Brigade Mobile de Contrôle Économique et de la Répression des Fraudes (BMCRF) renforce sa présence sur le terrain.

L’objectif est de garantir la sécurité des consommateurs en veillant à la conformité des produits de grande consommation.

Depuis plusieurs jours, les équipes de la BMCRF sillonnent les marchés, boutiques, magasins et autres points de vente de la capitale. Les contrôles sont rigoureux : chaque rayon est inspecté, chaque produit examiné.

Les agents traquent les denrées périmées, les marchandises non autorisées et s’assurent du respect strict de la réglementation commerciale en vigueur.

La BMCRF lance un appel clair aux opérateurs économiques : tout produit périmé doit être retiré du circuit commercial avant le passage des équipes de contrôle.

Cette démarche vise à éviter les sanctions, mais surtout à préserver la santé des populations en cette période de forte demande.

Pour toute information ou signalement, la BMCRF reste joignable aux numéros suivants : 80 00 11 84 / 80 00 11 85 / 80 00 11 86

La BMCRF, la garantie d’une concurrence saine et loyale

Source : SCRP/BMCRF