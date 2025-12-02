Lutte contre la fraude : La CNLF met la main sur des marchandises frauduleuses

La Coordination Nationale de Lutte contre la Fraude (CNLF) a réalisé une importante saisie de marchandises frauduleuses à Ouagadougou. L’opération, menée le vendredi 28 novembre 2025, a ciblé deux magasins situés dans le quartier Dassasgho.

Grâce à leur professionnalisme et à leur détermination, les agents de la CNLF poursuivent sans relâche leurs efforts pour combattre la fraude au pays des Hommes intègres. Lors de cette intervention rigoureuse, ils ont découvert une quantité considérable de marchandises importées, soigneusement dissimulées dans les boutiques visées.

Au total, près de 4 000 bidons de produits frauduleux ont été saisis. Après vérification, les agents ont constaté que les commerçants ne disposaient ni de l’agrément obligatoire ni des documents de conformité délivrés par l’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (ABNORM).

Cette absence de pièces réglementaires traduit non seulement une volonté manifeste de contourner les règles, mais expose surtout la population à des risques sanitaires majeurs : irritations cutanées, allergies sévères, infections, voire intoxications liées à des substances non contrôlées.

Au-delà du danger pour la santé publique, la commercialisation de produits frauduleux représente également une menace pour l’économie nationale. Elle fragilise les entreprises respectueuses des normes, entraîne d’importantes pertes fiscales pour l’État et alimente un circuit économique parallèle préjudiciable au développement du pays.

Conformément à la loi N°016-2017/AN portant organisation au Burkina Faso, les contrevenants encourent le paiement d’une amende allant de 500 000 à 500 millions de FCFA. Le Coordonnateur national, Dr Mohamadi COMPAORÉ, a salué le professionnalisme et l’engagement de ses agents dans cette lutte de longue haleine contre toutes les formes de fraude.

Il a exhorté les commerçants à se conformer strictement à la réglementation en vigueur en se procurant les documents nécessaires à l’exercice légal de leurs activités. Il a également invité la population à faire preuve de vigilance, afin de protéger sa santé et de contribuer à la préservation de l’économie nationale, en dénonçant toute activité suspecte.

Source : CNLF