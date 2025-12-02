Championnat scolaire U15 Zone Ouest B : Le Burkina Faso en demi-finale chez les garçons et les filles

Les équipes nationales du Burkina Faso disputeront les demi-finales des championnats scolaires de la zone Ouest B de la Confédération africaine de football. Lors des dernières rencontres disputées ce mardi 2 décembre 2025, les équipes burkinabè ont validé leur ticket de qualification.

Face au Niger ce mardi, les Étalons visaient la première place du groupe. Dans cette rencontre de 2×20 minutes, les Burkinabè dès l’entrée sont les premiers à attaquer les Nigériens dans leur camp. Les Nigériens tiennent jusqu’à la pause. A la deuxième période, ils refusent de subir le jeu des Étalons U15 et attaquent à leur tour pour éviter une défaite qui pourrait les condamner à l’élimination.

Dans la deuxième moitié de la deuxième période, les deux équipes se montrent prudentes pour éviter un but. Après les 40 minutes, les deux équipes ne parviennent pas à marquer. Un score qui les arrange tous les deux puisque les Étalons terminent en tête avec quatre points alors que le Mena est deuxième (2pts) devant le Ghana (1pt).

Vers une place aux championnats d’Afrique scolaire

Chez les dames, les Burkinabè se sont imposées (3-0) face à la Côte d’Ivoire qu’elles avaient déjà battue (1-0) lors de la première opposition, la veille. Aminata Diarra, Djamilatou Ouédraogo et Angèle Yaro ont marqué les trois buts des Étalons dames.

En demi-finale, le Burkina Faso affronte le Bénin alors que la Côte d’Ivoire est opposée au Niger. Chez les filles, le Burkina Faso sera face au Bénin tandis que le Ghana joue la Côte d’Ivoire.

Ce tournoi scolaire UFOA-B est qualificatif pour les championnats d’Afrique de la catégorie.