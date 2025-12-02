Tougan : La 1ère édition du Festival des Arts du Sourou est un succès

La ville résiliente de Tougan a vibré au rythme de la culture, du tourisme et du sport du 28 au 30 novembre 2025 à l’occasion de la première édition du Festival des Arts du Sourou. Organisé dans un contexte sécuritaire difficile, l’événement a rempli ses promesses, avec une grande mobilisation des autorités et populations. Ce festival porté par l’Association Zama sport s’impose dès sa première édition comme un facteur de cohésion sociale et de développement.

Malgré un programme initialement léger pour prendre la température, selon les mots de Drabo Souleymane, Directeur du Festival des arts du Sourou, l’affluence a dépassé les attentes. «Au regard de l’engouement et l’engagement de la population, nous sommes plus que galvanisés» a-t-il déclaré.

Le festival a été unanimement salué comme une initiative vitale pour la région. Le Haut-commissaire de la province du Sourou Désiré Badolo a souligné la dimension symbolique de l’événement dans cette période de crise.

«Cet événement est un tremplin pour la visibilité de Tougan et une affirmation de la vie des populations locales, qui luttent tout en vivant», a-t-il indiqué. Pour lui, organiser un tel cadre est une manière de montrer que, malgré l’adversité, «nous allons malgré tout vaincre l’ennemi», dit-il.

De son côté, le Directeur du Festival a insisté sur la portée plus large de la manifestation, en la définissant comme un projet de développement qui va au-delà de l’aspect festif pour impacter les plans culturel, sanitaire et économique de la région.

Au cœur des réjouissances, une compétition de lutte traditionnelle a particulièrement marqué les esprits par sa forte mobilisation. «C’est un acte fort. Cette discipline est propre au pays San.

Et c’est une discipline qui a de l’avenir réellement. Avec ce genre de compétition, la jeunesse est engagée», a indiqué le Directeur provincial des Sports, Dieudonné Yaro.

Drabo Souleymane a d’ailleurs affiché l’ambition d’aller plus loin. «Nous comptons vraiment internationaliser cette compétition de lutte qui est le sport favori et en pays san». Malgré l’absence de partenaires majeurs pour cette première édition, le succès conforte les organisateurs dans leur démarche.

Le représentant de Seydou Boro, le parrain, a exprimé sa conviction que la deuxième édition sera l’édition de confirmation où les partenaires vont se bousculer pour la réussite de ce grand événement. Pour la prochaine édition, le Directeur du Festival promet l’ajout d’autres ingrédients pour faire grandir le festival.

