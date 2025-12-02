Tougan : La 1ère édition du Festival des Arts du Sourou est un succès

Akim Ky Envoyer un courriel il y a 2 minutes
0 2 minutes de lecture
Partage

La ville résiliente de Tougan a vibré au rythme de la culture, du tourisme et du sport du 28 au 30 novembre 2025 à l’occasion de la première édition du Festival des Arts du Sourou. Organisé dans un contexte sécuritaire difficile, l’événement a rempli ses promesses, avec une grande mobilisation des autorités et populations. Ce festival porté par l’Association Zama sport s’impose dès sa première édition comme un facteur de cohésion sociale et de développement. 

Malgré un programme initialement léger pour prendre la température, selon les mots de Drabo Souleymane, Directeur du Festival des arts du Sourou, l’affluence a dépassé les attentes. «Au regard de l’engouement et l’engagement de la population, nous sommes plus que galvanisés» a-t-il déclaré.

Souleymane Drabo, le Directeur du festival au milieu du dynamique comité d’organisation de la première édition du Festival des art du Sourou 

Le festival a été unanimement salué comme une initiative vitale pour la région. Le Haut-commissaire de la province du Sourou Désiré Badolo a souligné la dimension symbolique de l’événement dans cette période de crise.

Le Haut-commissaire de la province du Sourou Désiré Badolo fait Ambassadeur du Festival des arts du Sourou

«Cet événement est un tremplin pour la visibilité de Tougan et une affirmation de la vie des populations locales, qui luttent tout en vivant», a-t-il indiqué. Pour lui, organiser un tel cadre est une manière de montrer que, malgré l’adversité, «nous allons malgré tout vaincre l’ennemi», dit-il.

Des prestations mouvementés ont marqué le festival 

De son côté, le Directeur du Festival a insisté sur la portée plus large de la manifestation, en la définissant comme un projet de développement qui va au-delà de l’aspect festif pour impacter les plans culturel, sanitaire et économique de la région.

Au cœur des réjouissances, une compétition de lutte traditionnelle a particulièrement marqué les esprits par sa forte mobilisation. «C’est un acte fort. Cette discipline est propre au pays San.

Et c’est une discipline qui a de l’avenir réellement. Avec ce genre de compétition, la jeunesse est engagée», a indiqué le Directeur provincial des Sports, Dieudonné Yaro.

La lutte traditionnelle , une activité phare du festival

Drabo Souleymane a d’ailleurs affiché l’ambition d’aller plus loin. «Nous comptons vraiment internationaliser cette compétition de lutte qui est le sport favori et en pays san». Malgré l’absence de partenaires majeurs pour cette première édition, le succès conforte les organisateurs dans leur démarche.

Les autorités locales ont marqué leur adhésion au Festival

Le représentant de Seydou Boro, le parrain, a exprimé sa conviction que la deuxième édition sera l’édition de confirmation où les partenaires vont se bousculer pour la réussite de ce grand événement. Pour la prochaine édition, le Directeur du Festival promet l’ajout d’autres ingrédients pour faire grandir le festival.

A lire également⇒Le Festival des Arts du Sourou bat son plein à Tougan, célébration de la culture et de la résilience

Akim KY

Burkina 24

Akim Ky Envoyer un courriel il y a 2 minutes
0 2 minutes de lecture
Photo de Akim Ky

Akim Ky

Articles similaires

Armée burkinabè, sécurité, militaire, lutte contre le terrorisme

Novembre décisif : Les Forces combattantes renforcent la pression et sécurisent plusieurs localités

il y a 4 heures

Coopération internationale : Les Pays-Bas à l’écoute des priorités du Burkina Faso

il y a 5 heures

Burkina Faso : La nouvelle carte biométrique AES dévoilée, une révolution dans l’identification nationale

il y a 5 heures

Burkina Faso : Le Festival BENKADI lance sa première grande action humanitaire pour les enfants de l’Hôpital Pédiatrique Charles-De-Gaulle

il y a 6 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page