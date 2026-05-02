Championnats nationaux : La région du Guiriko domine la compétition

La région du Guiriko se hisse au sommet des championnats nationaux d’athlétisme à l’issue des compétitions disputées le 1er et le 2 mai 2026 au Stade du 4 Août de Ouagadougou. Plusieurs athlètes ont battu des records nationaux dans leurs disciplines et catégories.

Zalissa Zongo n’avait pas d’adversaire à sa taille, lors des championnats nationaux d’athlétisme. La jeune athlète burkinabè a dominé les différentes disciplines où elle est passée des compétitions de saut aux courses.

A l’arrivée, après deux journées de compétition, Zalissa Zongo a réalisé un record de 55,72 au 400 mètres plats et au 4X100m. En plus, elle s’est également imposée au saut en longueur et le relais composé.

Abdoul Rachid Traoré, médaillé d’argent aux jeux africains en Angola, a réalisé un saut de 15,37 en battant son propre record qui était jusque-là 14,78m. « C’est un enfant qu’il faut suivre de très près », assure le président du comité d’organisation Missiri Sawadogo. Au saut en hauteur et pour sa première année chez les moins de 18 ans, Abdoul Rachid Traoré réalise un saut de 17,75m.

Préparer les compétitions internationales

24 épreuves ont été organisées en tout, pour ces championnats des moins de 16 ans et des moins de 18 ans de la fédération burkinabè d’athlétisme, selon le président du comité d’organisation Missiri Sawadogo.

« Nous pensons que c’est toujours mieux de passer par la voie la plus objective pour participer aux compétitions internationales », estime-t-il. Il pense aussi que c’est par ce seul moyen que les différents encadreurs ont bien travaillé, en témoignent les performances qu’il attend d’analyser.

La Fédération burkinabè se prépare à lancer certains jeunes aux championnats des cinq nationaux et des régions 2 U18, U20 à Dakar. D’autres participeront aux championnats d’Afrique. « Ce n’est pas forcément pour qu’ils gagnent. Mais c’est surtout pour les confronter aux difficultés de la compétition », promet Missiri Sawadogo.