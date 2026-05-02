Championnats nationaux d’athlétisme des petites catégories : Zalisa Zongo écrase les performances

Environ 200 enfants venus de plus de 60 clubs prennent part aux championnats nationaux des petites catégories depuis le vendredi 1er mai 2026. A cette occasion, des athlètes ont encore confirmé leur statut à l’image de Zalissa Zongo.

Zalissa Zongo, a confirmé sa montée en puissance en battant le record national du 400m avec une performance de 55,72s alors que son précédent record était de 56,96s. Elle s’impose également dans le concours du saut en longueur.

Zalissa Zongo est d’ailleurs qualifiée pour les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar. C’est aussi le cas de Ibrahim Sawadogo, au saut en longueur. Il s’impose comme champion dans sa catégorie avec une performance de 7,08m. Abdoul Rachid Traoré aux 110m haies médaillé de bronze en Angola confirme sa première place avec un nouveau record national 14,58m.

Des talents révélés

« C’est une journée vraiment pleine d’espoir parce qu’il y a de l’engagement, il y a eu de bonnes performances, de la détermination dans les règles du jeu. Il faut accompagner ces jeunes », se réjouit Missiri Sawadogo, directeur technique national, président du comité d’organisation et président du comité d’organisation.

Pour lui, cette compétition va permettre de préparer la relève mais aussi constituer une équipe nationale pour les compétitions internationales.

« C’est à travers ces compétitions que toutes les sélections peuvent être faites sans contestation », estime Missiri Sawadogo, visiblement satisfait. Après le championnat des petites catégories, la fédération va se lancer dans l’organisation de celles destinées aux grandes catégories puis les différentes compétitions internationales.