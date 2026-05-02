SNC 2026 : SUNU Assurances fait parler son cœur au-delà des clauses contractuelles

Le vendredi 1er mai 2026, le Comité National d’Organisation (CNO) de la 22e édition de la Semaine Nationale de la Culture a reçu un soutien significatif de la part de SUNU Assurances Burkina Faso. Par la remise de parapheurs d’indemnisation, l’assureur officiel prouve que son engagement envers la culture burkinabè dépasse le simple cadre commercial.

Partenaire et assureur officiel de la SNC pour la deuxième fois consécutive, SUNU Assurances a su faire preuve de réactivité et de flexibilité. Alors que le contrat initial couvrait principalement les risques d’incendie, un incident climatique majeur, une inondation est survenue dès le début des festivités, touchant 37 stands d’exposition.

Bien que les dégâts des eaux ne fussent pas inclus dans la couverture initiale, la direction générale de SUNU Assurances a choisi d’agir par solidarité. « L’assurance que nous avons, par le partenariat mis en place, couvrait tout ce qui est risque d’incendie ; le risque des dégâts des eaux n’était pas inclus.

Mais l’incident est arrivé pratiquement au début même de l’activité et, au regard de cette confiance, nous avons décidé de faire un geste pour indemniser de façon forfaitaire les victimes de cette inondation », a déclaré Jean François Régis Sansan Kambou, Directeur Général de SUNU Assurances Burkina Faso.

Pour le Comité National d’Organisation, cette intervention rapide est une bouffée d’oxygène. La SNC étant un événement de masse mobilisant des milliers de festivaliers et d’acteurs économiques, la gestion des sinistres est un défi de taille. Fidèle Tamini, Président du CNO, n’a pas caché sa gratitude lors de la cérémonie de remise.

« Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers notre partenaire, SUNU Assurances, pour ce geste de solidarité qui vient soulager non seulement les exposants sinistrés, mais aussi le Comité National d’Organisation. Comme vous le savez, un événement d’une telle envergure mobilise des milliers de festivaliers.

Bien que nous ayons pris les précautions nécessaires en souscrivant une assurance, nous avons dû faire face à un imprévu majeur : des inondations qui ont causé des désagréments à certains exposants. Face à cette situation, SUNU Assurances a réagi avec une promptitude exemplaire », a-t-il reconnu.

Profitant de cette tribune, le premier responsable de SUNU Assurances a adressé un message aux festivaliers, les invitant à placer la culture de l’assurance au cœur de leurs préoccupations. Il a notamment insisté sur la nécessité de prendre ces questions au sérieux, afin de mieux se prémunir contre les aléas de la vie.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24