Banfora : SUNU Assurances forme des journalistes sur le traitement de l’information en assurance

0 Partages Partager Twitter

Pour promouvoir la compréhension et la vulgarisation de la culture assurantielle au Burkina Faso, SUNU Assurances a initié, le jeudi 23 octobre 2025 à Banfora, une formation à l’endroit d’une vingtaine de journalistes venus de différentes régions du pays. L’objectif était d’outiller les professionnels des médias sur le traitement de l’information en assurance.

La ville de Banfora a servi de cadre, le 23 octobre 2025, à une session de formation organisée par SUNU Assurances Burkina à l’intention des journalistes.

La formation sur le traitement de l’information en assurance, visait à renforcer les capacités des acteurs des médias afin qu’ils contribuent à une meilleure compréhension de l’assurance par les populations.

Lire également 👉 Sunu Assurances outille des journalistes à la culture de l’assurance

Selon Djibril Kader Ouédraogo, directeur général adjoint de SUNU Assurances IARD Burkina Faso, cette initiative vise avant tout à démystifier l’assurance et à aider la population à comprendre son importance dans la vie quotidienne.

« L’assurance n’est pas une dépense à perte, c’est une protection contre les aléas de la vie. Lorsqu’un incident ou un décès survient, on réalise toute son importance.

La meilleure assurance qu’on puisse offrir à sa famille, c’est une assurance vie ou décès, car c’est le rendez-vous le plus certain. C’est toujours avec beaucoup de fierté lorsqu’on voit des journalistes qui traitent des sujets d’assurance », a-t-il expliqué.

Pour Boukari Savadogo, directeur général adjoint de SUNU Assurances Vie, cette formation marque un pas important dans la collaboration entre le secteur de l’assurance et les médias.

« Notre ambition est que les journalistes maîtrisent les principes, les produits et les garanties d’assurance afin de produire des contenus pertinents et accessibles, au service du marché et de l’émergence du secteur au Burkina Faso », a-t-il souligné.

Le président du Club Presse Assurance, Seydou Bélémou, a salué cette démarche inclusive, rappelant que cette formation permet aux journalistes de mieux appréhender les bases, les types et les mécanismes de l’assurance.

« Nous remercions SUNU Assurances pour cette opportunité qui nous permet de mieux informer nos lecteurs et auditeurs sur un domaine souvent mal compris », a-t-il indiqué.

Au-delà de l’apprentissage, cette session a aussi été un cadre d’échanges conviviaux sur les perspectives de collaboration entre la presse et SUNU Assurances.

La rencontre s’est clôturée par une remise d’attestations de participation, symbolisant l’engagement commun pour une meilleure communication autour de la culture assurantielle au Burkina Faso.