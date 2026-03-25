Guerre au Moyen-Orient : L’Iran rejette le plan de paix en 15 points proposé par Donald Trump

L’Iran a rejeté une proposition de paix formulée par les États-Unis pour mettre fin à près d’un mois de conflit au Moyen-Orient, selon des informations relayées par les médias officiels iraniens, nous renseigne BFMTV.

D’après la télévision d’État, citant un responsable non identifié, Téhéran a opposé une fin de non-recevoir au plan américain en 15 points, transmis par l’intermédiaire de médiateurs du Pakistan. « L’Iran a réagi négativement à la proposition américaine », a indiqué la chaîne publique Press TV.

La même source souligne que la fin des hostilités dépendra exclusivement des autorités iraniennes. « La guerre prendra fin lorsque l’Iran décidera d’y mettre fin, et non lorsque Donald Trump le décidera », a-t-elle rapporté.

Selon deux hauts responsables à Islamabad, le plan de paix américain a bien été transmis à l’Iran via des canaux pakistanais, dans une tentative de médiation diplomatique.

Ce rejet intervient dans un contexte de fortes tensions régionales, alors que les efforts internationaux pour parvenir à un cessez-le-feu peinent à aboutir.