Communiqué | FASO LOTO 5/90 – « Kounandia » Tirage – Mercredi 25 Mars 2026
🎥 TIRAGE FASO LOTO 5/90 – « Kounandia »
📅 Résultats du Tirage – Mercredi 25 Mars 2026
🎟️ Tirage N° 2026/036
Les numéros gagnants sont : 8 – 14 – 49 – 3 – 66. 🎉
👉 Et si le prochain millionnaire, c’était vous ?
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Faso Loto, le rendez-vous de la chance ! 🍀
⚠️ Jeu interdit aux moins de 18 ans. Jouez avec responsabilité