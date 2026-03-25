Communiqué | FASO LOTO 5/90 – « Kounandia » Tirage – Mercredi 25 Mars 2026

🎥 TIRAGE FASO LOTO 5/90 – « Kounandia »

📅 Résultats du Tirage – Mercredi 25 Mars 2026

🎟️ Tirage N° 2026/036

Les numéros gagnants sont : 8 – 14 – 49 – 3 – 66. 🎉

👉 Et si le prochain millionnaire, c’était vous ?

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Faso Loto, le rendez-vous de la chance ! 🍀

⚠️ Jeu interdit aux moins de 18 ans. Jouez avec responsabilité