Paris : Héros d’un incendie, Fousseynou Cissé devient citoyen français

Fousseynou Cissé, ressortissant sénégalais âgé d’une quarantaine d’années, a été naturalisé français le mardi 24 mars 2026 lors d’une cérémonie officielle organisée au Panthéon, en présence du ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez, informe France info.

Le quadragénaire s’était illustré en juillet 2025 en sauvant six personnes, dont des enfants, piégées par un incendie dans un immeuble du 18e arrondissement de Paris. Un acte de bravoure qui lui a valu une reconnaissance nationale.

« C’est un grand jour pour moi. Je suis content et fier de faire partie de la République », a-t-il déclaré à l’issue de la cérémonie, qui a vu la naturalisation de 230 personnes. Selon lui, cette nouvelle nationalité lui ouvrira davantage de possibilités d’action et d’engagement.

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Lors de l’événement, Laurent Nuñez a salué l’intégration et les parcours des nouveaux citoyens, soulignant que cette cérémonie marque leur entrée « dans la communauté nationale ».

Le 4 juillet 2025, Fousseynou Cissé avait risqué sa vie en progressant sur une corniche d’immeuble pour secourir deux mères et leurs quatre enfants, bloqués par les flammes et la fumée. Des images de son intervention, largement relayées sur les réseaux sociaux, avaient suscité une vive émotion.

Son courage lui avait déjà valu une invitation aux célébrations du Fête nationale française du 14 juillet, où il avait été salué par le président Emmanuel Macron.