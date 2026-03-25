Marie Gayeri à l’assaut du Stade Municipal : Le défi « Jawaama » est lancé !

Le 1er mai 2026, Marie Gayeri s’attaquera au mythique Stade Municipal de Ouagadougou. Le mardi 24 mars 2026, à un mois de l’échéance, la cantatrice et Musik Univers ont présenté les contours du projet « Jawaama », lors d’un point de presse.

25 000 spectateurs pour célébrer la tradition : c’est le pari fou de Marie Gayeri. En direct du Stade Municipal Issoufou Joseph Conombo le mardi 24 mars, l’icône de la musique gourmantché a lancé le compte à rebours de son concert événement « Jawaama ».

Entre ambitions culturelles et logistique de taille, l’artiste et l’écurie Musik Univers ont levé le voile sur ce qui s’annonce déjà comme une page historique de la scène musicale burkinabè.

Pour Clovis Ouédraogo, responsable de Musik Univers et cheville ouvrière du projet, le choix d’une enceinte aussi imposante que le stade municipal est un acte politique et culturel fort.

Selon lui, l’émancipation culturelle du Burkina Faso ne peut plus se contenter de salles à capacité réduite ; elle doit s’exprimer en grand.

Le choix de la date du 1er mai n’est pas fortuit et porte une triple charge symbolique pour l’artiste. Tout d’abord, Marie Gayeri souhaite profiter de la Fête du Travail pour offrir une vitrine aux professionnels de la culture, transformant cette journée en une célébration de la musique traditionnelle et de ceux qui la font vivre.

Ensuite, ce rendez-vous marque de grandes retrouvailles avec son public. « Après avoir régné en maître sur la Semaine Nationale de la Culture (SNC) jusqu’à son retrait de la compétition en 2024, la cantatrice saisit l’occasion de ce concert pour communier à nouveau avec ses fans dans une ambiance festive et hors compétition », a fait savoir Clovis Ouédraogo.

Enfin, l’événement s’inscrit pleinement dans le calendrier institutionnel du pays. En se produisant entre le 18 avril et le 18 mai, Marie Gayeri place son art au cœur du Mois du Patrimoine Culturel.

Si l’enthousiasme est au rendez-vous, le défi financier reste de taille. À quelques semaines de l’échéance, l’équipe d’organisation a lancé un appel vibrant aux sponsors et partenaires. Les tickets sont disponibles au prix de 1000 FCFA, 5000 FCFA et 10 000 FCFA, sur les numéros 77 46 60 60/ 58 22 22 45.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24