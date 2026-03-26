Koudougou : Un fonctionnaire de l’État devient multimillionnaire grâce à la LONAB

Une pluie de fortune est tombée sur la ville de Koudougou, le mercredi 25 mars 2026. Wendinzandé Evarice Congo, fonctionnaire de son état, a officiellement reçu son chèque de 67 554 000 F CFA, fruit d’un pari audacieux de 4 500 F CFA au PMU’B.

Le 4 mars dernier restera à jamais gravé dans la mémoire de Wendinzandé Evarice Congo. En trouvant l’ordre exact du 4+1, ce parieur fidèle du Pari Mutuel Urbain Burkinabè (PMU’B) a réalisé un véritable exploit : transformer une mise modeste de 4 500 F CFA en une fortune colossale de plus de 67 millions de F CFA.

C’est lors d’une cérémonie solennelle organisée dans la « Cité du Cavalier rouge » que l’heureux gagnant a brandi son chèque, sous les applaudissements des responsables de la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) et des curieux venus témoigner de ce changement de destin.

Pour ce fonctionnaire, ce gain n’est pas qu’un simple chiffre, c’est la fin de nombreuses nuits d’inquiétude. Interrogé sur ses projets, M. Congo n’a pas caché son soulagement.

« En tant que fonctionnaire, la préoccupation de tout un chacun, c’est d’abord d’avoir un toit. C’était une équation vraiment difficile à résoudre à mon niveau. Tous les jours, je me demandais comment j’allais me débrouiller… La chance m’a souri, et je crois que c’est la première des équations à résoudre ». Outre l’immobilier, le nouveau multimillionnaire compte investir ce pactole « à bon escient » pour assurer l’avenir de sa famille.

Présent à la cérémonie, Yamba Jean Zida, représentant le Directeur Général de la LONAB, a rappelé que l’institution s’est fixée pour double mission de faire des heureux tout en contribuant activement au développement national. Il a affirmé qu’il est du devoir de la LONAB de faire preuve d’une transparence totale vis-à-vis de la population et de sa clientèle.

« A la LONAB, c’est les lots aux gagnants, les bénéfices au Faso. A chaque fois qu’on a l’occasion d’avoir un gagnant, il est de notre devoir de montrer notre transparence, vis-à-vis de la population, vis-à-vis de la clientèle », a-t-il dit.

En sus, il a mis en garde les parieurs contre les circuits de jeux illégaux, les invitant à maintenir leur confiance envers l’institution officielle pour garantir la sécurité de leurs gains.

« L’appel que je lance aux parieurs, c’est de continuer à placer leurs confiances en nous, c’est de continuer à jouer à nos différents jeux, et ne pas se laisser divertir par les jeux qui ne sont pas légaux sur le marché », a lancé le représentant du DG de la LONAB.

Fidèle à son slogan, « Les lots aux gagnants, les bénéfices au Faso », la LONAB a confirmé une fois de plus son rôle d’acteur majeur du changement social au Burkina Faso.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24