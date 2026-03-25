Actionnariat populaire : L’APEC mobilise des bailleurs de fonds à la LONAB

L’Agence de Promotion de l’Entrepreneuriat Communautaire (APEC) a mis le cap sur la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) le mardi 24 mars 2026, pour une opération de charme. Les travailleurs de la « Nationale des jeux de hasard » ont été sensibilisés au modèle de développement endogène prôné par le Chef de l’État avec pour objectif de transformer chaque Burkinabè en un investisseur pour la souveraineté économique du pays.

Faire du Burkinabè l’acteur majeur de son propre développement n’est plus un simple concept, c’est une stratégie de terrain. Pour Ibrahim Ben Harouna Zarani, Directeur Général de la LONAB, accueillir l’APEC est un honneur et un devoir patriotique.

Dans son allocution, le premier responsable de la LONAB a salué la démarche de l’APEC qui concrétise la vision du Président du Faso. Selon lui, cette collecte de l’épargne nationale est le levier d’une transformation sociale profonde.

« C’est un honneur pour nous aujourd’hui, de pouvoir apporter notre contribution de façon personnelle et individuelle à la construction de la nation et à contribuer au financement de projets structurants qui va permettre donc la création de valeur ajoutée », a fait savoir le directeur général de la LONAB.

Face aux travailleurs, Karim Traoré, directeur général de l’APEC, a martelé l’importance de cette force interne encore sous-exploitée. Pour convaincre, il a mis en avant les premières réussites du modèle communautaire.

Le concentré naturel de tomates « Adia », désormais présent sur les tables burkinabè, en est la preuve tangible. Et l’élan ne s’arrête pas là. Une deuxième unité de transformation est en cours de finalisation à Tenkodogo, tandis qu’à Gaoua, l’extraction des premiers lingots d’or d’une mine semi-mécanisée est imminente, a révélé le directeur général de l’APEC.

« Le Capitaine Ibrahim Traoré souhaite que chaque Burkinabè soit transformé en bailleur de fonds pour le développement de notre nation. Plutôt que de compter en permanence sur les ressources extérieures, nous avons une force interne que nous n’avons pas encore totalement éprouvée », a expliqué Karim Traoré.

Pour réussir ce pari, l’APEC a avoué déployer les grands moyens. Une centaine d’agents ont déjà été recrutés pour couvrir le territoire national via 30 points focaux provinciaux. Cette stratégie de communication de masse touche aussi bien les institutions et sociétés d’État que les grandes entreprises privées.

En investissant localement, les Burkinabè permettent non seulement la création d’emplois pour la jeunesse, mais redonnent aussi de la valeur au travail des producteurs locaux. À la LONAB, le message semble être passé. L’heure est à la mobilisation pour bâtir, ensemble, une économie résiliente et souveraine.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24