Nigéria : Le nouveau Consul du Burkina Faso à Lagos officiellement installé

Le nouveau Consul général du Burkina Faso à Lagos, Maxime Bengaly, a officiellement pris fonction après avoir présenté, le 24 mars 2026, ses Lettres de provision au ministre des Affaires étrangères du Nigéria, Yusuf Maitama Tuggar, indique le ministère des affaires étrangères du Burkina Faso.

Ces Lettres, signées par le Président du Faso, Ibrahim Traoré, consacrent sa nomination en tant que représentant consulaire du Burkina Faso dans la capitale économique nigériane.

Le diplomate burkinabè était accompagné de l’Ambassadeur, Représentante permanente adjointe et Chargée d’Affaires a.i., Sidonie Bagué/Badoun, qui a conduit la délégation.

À l’issue de la cérémonie, les échanges entre les deux parties ont porté sur le renforcement des relations historiques et culturelles entre les deux pays, avec un accent particulier sur la coopération économique, politique et sécuritaire.

Maxime Bengaly a exprimé sa gratitude aux autorités nigérianes pour les facilités accordées dans l’exercice de sa mission, notamment en matière de protection consulaire. De son côté, Sidonie Bagué/Badoun a salué la qualité des relations bilatérales et réaffirmé l’engagement des représentations diplomatiques à œuvrer au renforcement des liens entre les deux nations.

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Ouvert en 2017, le Consulat général du Burkina Faso à Lagos couvre sept États fédérés, dont Lagos, Ogun, Oyo, Ondo, Osun, Ekiti et Kwara. Il joue un rôle clé dans la protection des intérêts des Burkinabè vivant au Nigéria, à travers l’assistance consulaire et la délivrance de documents administratifs.

Cette prise de fonction marque une nouvelle étape dans la consolidation des relations entre le Burkina Faso et le Nigéria.